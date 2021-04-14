دبي تسجّل أدنى معدّل طلاق للمواطنين منذ 5 سنوات

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت بيانات لمركز دبي للإحصاء أن معدلات الطلاق بين الإماراتيين في إمارة دبي، انخفضت بصورة ملحوظة خلال الفترة بين عامَي 2016 و2020، إذ بلغ معدل الطلاق العام 1.99 لكل 1000 من الإماراتيين القاطنين في إمارة دبي ممن هم في سن الزواج، بمجمل الحالات التي يكون كلا الزوجين إماراتيين لعام 2020، وهو الأدنى خلال السنوات التي شملتها الدراسة.

وبحسب دراسة للمركز بلغ معدل الطلاق الإجمالي الخام بين الإماراتيين 1.34 لكل 1000 في عام 2020، مقابل 1.53 في العام السابق، فيما ارتفع معدل الزواج العام بين الإماراتيين ممن هم في سن الزواج من 5.48 لكل 1000 خلال عام 2019 إلى 7.18 خلال العام الماضي.

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