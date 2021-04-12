الذهب ينخفض تحت ضغط من صعود عوائد السندات الأميركية

المصدر: رويترز

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين تحت ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية بينما ينتظر المستثمرون بيانات مهمة بشأن التضخم ومبيعات التجزئة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، للاسترشاد بها على مدى قوة أكبر اقتصاد في العالم.

وهبط الذهب في السوق الفورية 0.6 بالمئة إلى 1732.90 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1450 بتوقيت جرينتش. ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.68 بالمئة إلى 1733 دولارا للأوقية.

وقالت مارجريت يانج الخبيرة في ديلي فيكس " تشير البيانات التي جاءت أقوى من التوقعات إلى أن التضخم (سوف) يرتفع أسرع من المتوقع في الأشهر المقبلة مما أدى لارتفاع في العائدات الحقيقية ضاغطة على الذهب".

ويعتبر بعض المستثمرين الذهب أداة للتحوط في مواجهة ارتفاع التضخم، لكن زيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية تقلص من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 1.75 بالمئة إلى 24.80 دولار للأوقية، كما فقد البلاديوم 0.27 بالمئة إلى 2646.20 دولار، وهبط البلاتين 2.1 إلى 1173.10 ‬دولار.

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