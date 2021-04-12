محمد بن راشد: الإمارات مستعدة 100٪ لأكبر حدث ثقافي في العالم

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن 72 فريق عمل من الجهات الاتحادية والمحلية أنهى تمريناً استراتيجيا مشتركاً لمحاكاة إكسبو في أكتوبر القادم ضمن الاستعدادات لإكسبو دبي 2020، وبذلك تكون دولة الإمارات مستعدة 100% لأكبر حدث ثقافي في العالم، وذلك وفقا لما جاء في تغريدة نشرها سموه في حسابه عبر تويتر، جاء فيها: "ضمن الاستعدادات لاكسبو دبي 2020.. أنهى 72 فريق عمل من الجهات الاتحادية والمحلية تمريناً استراتيجيا مشتركاً لمحاكاة إكسبو في أكتوبر القادم ... ونستطيع القول أن دولة الإمارات مستعدة 100٪ لأكبر حدث ثقافي في العالم".

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