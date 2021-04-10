896 مليون درهم عقود المشتريات لأعضاء "محمد بن راشد لتنمية المشاريع" لعام 2020

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بلغ إجمالي قيمة عقود المشتريات لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، خلال عام 2020، حوالي 896 مليون درهم، من 61 جهة داعمة لأعضاء المؤسسة من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية وشبة الحكومية والخاصة. ومنذ إطلاق برنامج المشتريات الحكومية في عام 2002 وحتى الآن، تم دعم رواد الأعمال المواطنين بعقود تبلغ 7.5 مليارات درهم، واعفائهم من رسوم التسجيل لدى بوابة المشتريات الحكومية الذكية.

وقال مدير عام اقتصادية دبي، سامي القمزي، في بيان اليوم، إن «النتائج المحققة ضمن برنامج المشتريات الحكومية لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تعكس استمرارية الجهود المقدمة من كافة الجهات، رغم الظروف والتحديات خلال 2020، حيث يتمتع اقتصاد دبي بمستويات عالية من المرونة والتنوع، إذ وصل عدد الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة المتعاونة مع أعضاء المؤسسة في العام الماضي إلى 61 جهة».

بدوره، قال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبد الباسط الجناحي: «تساهم المؤسسة، بدعم وتنفيذ استراتيجية إمارة دبي، لرفع نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، وتعزيز نمو وتنافسية المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة. وتُشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة نسبة 99٪ من الشركات في دبي، وقد ساهم برنامج المشتريات الحكومية في تعزيز الثقة في قدرات وإمكانيات تلك الشركات».

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