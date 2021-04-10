تجار: ارتفاع الأسعار وراء تراجع الإقبال على السبائك والعملات الذهبية

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

ارتفعت أسعار الذهب بنهاية الأسبوع الماضي، بين 2.5 و3.25 دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة.

وأشار مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن عودة أسعار الذهب للارتفاع أسهمت في تراجع الإقبال على مبيعات السبائك والعملات الذهبية، مع تركيز الحصص الأكبر من مبيعات المشغولات في الأوزان الصغيرة.

وتفصيلاً، قال المتعامل، أشرف سعيد، إن «الزيادات الأخيرة للذهب لم تمنعه من الإقبال على شراء هدية من المشغولات من عيار 18 قيراطاً، لكن من فئة الأوزان الصغيرة».

وأوضح المتعامل، حسام عبدالحميد، أنه «اشترى قطعتين من المشغولات بوزن لا يتجاوز أربعة غرامات لكل منهما، وذلك كهدية لأحد أفراد أسرته».

وأضاف المتعامل، ياسر محمد، أنه «اشترى قطعة من المشغولات أخيراً، وذلك مع وجود توقعات بأن الزيادات السعرية الأخيرة ستكون بداية لارتفاعات أخرى مقبلة، وفقاً لعدد من المؤشرات الدولية».

بدوره، قال مدير المبيعات في محل «مجوهرات الصراف»، عبدالله محمد علي التهامي، إن «الزيادات السعرية الأخيرة للذهب ركزت الطلب بشكل أكبر في قطع المشغولات من الأوزان الصغيرة، كما أسهمت في تراجع الإقبال على السبائك والعملات الذهبية»، مبيناً أن «معظم المبيعات تركز في المشغولات المصنعة من عيار 18 قيراطاً».

من جهته، أوضح مدير المبيعات في محل «مجوهرات الأيام»، جاليش صقر، أن «عودة الأسعار للارتفاع حدت من الطلب على مبيعات المشغولات، لكنها لم تمنع الإقبال على شراء هدايا المشغولات من الأوزان الصغيرة، خصوصاً مع توقع عدد من المتعاملين أن الارتفاعات الحالية ستكون بداية لارتفاعات أخرى بنسب أكبر خلال الفترة المقبلة».

وأضاف أن «الزيات السعرية للذهب، انعكست سلبياً على مبيعات السبائك والعملات الذهبية التي شهدت تراجعاً، مع تفضيل معظم المتعاملين في ذلك القطاع تأجيل عمليات الشراء حالياً، والانتظار حتى تسجل الأسعار انخفاضات محفزة على الشراء».

وأشار مدير المبيعات في محل «ريجي للمجوهرات»، مانجيش باليكران، إلى أن «الارتفاعات السعرية الأخيرة ركزت الطلب على المشغولات في الأوزان الصغيرة، لكون الأسعار، رغم ارتفاعها، مازالت عند حدود سعرية مناسبة».

إلى ذلك، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 212.5 درهماً، بارتفاع 3.25 دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق. فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً 199.75 درهماً، بزيادة 3.25 دراهم. ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 199.5 درهماً، بارتفاع ثلاثة دراهم. كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 163.25 درهماً، بزيادة 2.5 درهم.

سعر الغرام عيار 22 قيراطاً سجل 199.75 درهماً، بزيادة 3.25 دراهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news