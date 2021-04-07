أسواق المال المحلية ترفع مكاسبها إلى 28.2 مليار درهم خلال جلستين

المصدر: مدحت السويفي - دبي

واصلت أسواق المال المحلية مسيرة صعودها بعدما حافظت شريحة من الأسهم على وتيرة تحسنها، الأمر الذي رفد خزينة القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة بمكاسب قدرها 13.55 مليار درهم، ما رفع إجمالي المكاسب إلى 28.2 مليار درهم خلال جلستين.

وجاءت المكاسب القوية التي حققتها الأسواق بالتزامن مع استمرار تدفق السيولة إلى قاعات التداول، حيث بلغت قيمة الصفقات المبرمة نحو 970 مليون درهم، فيما وصل عدد الأسهم المتداولة 240 مليون سهم نُفذت من خلال 4788 صفقة.

واستمر ارتفاع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية للجلسة الثامنة على التوالي، أمس، حيث قفز بنهاية الجلسة بنسبة 1.08%، بالغاً مستوى 6080 نقطة، ومخترقاً بذلك مستوى جديداً، فيما بلغت القيمة الإجمالية للتداولات 811 مليون درهم.

وشهد السوق تسجيل سهم شركة العالمية القابضة، التي تعمل في قطاع الأغذية والمشروبات، أعلى سعر له منذ الإدراج، حيث أغلق على 84.5 درهماً عند مستوى لم يصله منذ إدراجه في أكتوبر 2005، إذ كان سعره 80 فلساً.

وكانت الشركة أعلنت، الأحد الماضي، عن سحب استثمارها البالغ 100% من حصتها في شركة «ترست إنترناشيونال غروب»، مقابل بيعها بـ350 مليون درهم.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على سوق أبوظبي، أن لديها استراتيجية واضحة تتمثل في تعزيز محفظة استثماراتها، كما أنها ستتيح لها عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية وإعادة الهيكلة والتوحيد والتنويع وسحب الاستثمارات.

من جهته، أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي، في نهاية جلسة تداولات أمس، عند 2574 نقطة، بنمو نسبته 0.03% مقارنة مع اليوم السابق.

وارتفعت أسهم 12 شركة من أصل 29 شركة تم تداولها، بينما انخفضت أسهم 10 شركات، وبقيت أسهم سبع شركات على ثبات. وارتفع سهم «إعمار العقارية» إلى مستوى 3.61 دراهم، ولحق به في الاتجاه نفسه سهم «إعمار مولز» إلى 1.73 درهم، فيما أغلق سهم «أرامكس» عند 4.09 دراهم و«طيران العربية» عند 1.28 درهم و«تبريد» عند 2.88 درهم.

- سهم «العالمية القابضة» يغلق على أعلى سعر منذ إدراجه، عند 84.5 درهماً.

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