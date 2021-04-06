مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من مليار درهم.

وأفادت الدائرة في بيان بتسجيل 115 مبايعة بقيمة 874.37 مليون درهم، منها تسع مبايعات لأراض بقيمة 59.46 مليون درهم، و106 مبايعات لشقق وفلل بـ814.91 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 182.7 مليون درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل 12 هبة بقيمة 22.91 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 30 مليون درهم في «سيح شعيب 4»، فيما كانت أهم مبايعات الشقق والفلل مبايعة بـ624 مليون درهم في منطقة أم الرمول.

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