الأسهم المحلية تربح 14.6 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفعت وتيرة النشاط في أسواق المال الإماراتية خلال جلسة منتصف الأسبوع، بعدما واصلت شريحة من الأسهم مسيرة صعودها بقوة وسط استمرار ضخ المزيد من السيولة في قاعات التداول.

ومع تواصل الصعود، ربحت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة في نهاية تعاملات اليوم، نحو 14.66 مليار درهم، وذلك حسبما أظهرته الأرقام الصادرة عن الأسواق.

وكان المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفع بنسبة 1.04 % بالغا مستوى 6015 نقطة، في حين صعد المؤشر العام لسوق دبي المالي إلى 2573 نقطة بزيادة نسبتها 0.91% مقارنة مع جلسة بداية الأسبوع.

وواصل سهم الشركة العالمية القابضة ارتفاعه مغلقا عند 74.9 درهما في مستوى سعري قياسي جديد.

وشملت قائمة الأسهم الرابحة في سوق ابوظبي أيضا، كلا من سهم جلفار 1.62 درهم، إضافة إلى سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 5.08 دراهم.

أما في سوق دبي المالي، فقد عاد سهم إعمار العقارية المرتفع 3.60 دراهم لقيادة النشاط، إضافة إلى سهم "أرامكس" 4.05 دراهم وبنك دبي الإسلامي 4.65 دراهم، فيما صعد سهم بنك الامارات دبي الوطني إلى 11.50 درهما.

وبلغت قيمة التداولات في الأسواق 925 مليون درهم، في حين وصل عدد الأسهم المتداولة إلى 180 مليون سهم نفذت من خلال 3271 صفقة.



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