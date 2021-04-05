مؤشر الأعمال.. افتتاح «يورومركاتو» في «الورقاء سيتي مول» رسمياً

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

افتتح قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي رسمياً، شركة «يورومركاتو» في «الورقاء سيتي مول».

وقال مدير أول قسم التوعية في قطاع التسجيل والترخيص التجاري، أحمد الشاعر، إن «الافتتاح يأتي في إطار مبادرة (جدم خير) الهادفة إلى تدشين المشروعات المتميزة ومنشآت العلامات التجارية الإقليمية والعالمية».

وتعدّ «يورومركاتو» شركة وطنية مملوكة 100% من مواطني دولة الإمارات، وهي حديثة تدار بشكل مستدام وتتبع أفضل مستوى من التميز لتلبية أعلى معايير الجودة مع نقاط البيع المنتشرة في جميع أنحاء الدولة، مثل تعاونية الاتحاد، تعاونية الإمارات، تعاونية أبوظبي، تعاونية العين، تعاونية عجمان، تعاونية الشارقة، «لولو هايبر ماركت»، «كارفور»، «أسواق»، «سوق بلانت» و«إيرث سوبرماركت»، إضافة إلى منصّات التجارة الإلكترونية، مثل موقع «يورومركاتو» الإلكتروني، و«تعاونية الاتحاد أونلاين»، و«أمازون»، و«نون».

وتعتمد «يورومركاتو» على مبدأ «التسوّق من المتجر في المتجر»، حيث توجد مساحة مخصصة داخل محال الـ«سوبرماركت» الرئيسة، وفريق مبيعات للترحيب بالمتعاملين ومساعدتهم في اختيار المنتجات خلال زيارتهم.

ويوجد في المتجر نحو 1200 من المنتجات العضوية والتقليدية، إضافة إلى المنتجات الخالية من «الغلوتين»، والخالية من السكر، والنباتية، والجافة، والطازجة والمجمدة، التي تأتي من بلدان مختلفة من أوروبا، مثل: إيطاليا، إسبانيا، فرنسا، بلجيكا وأوكرانيا.

يشار إلى أن مبادرة «جدم خير» تحمل الطابع الاقتصادي والمجتمعي في آن واحد، وتقدم الدعم التحفيزي والمعنوي خلال الإطلاق الرسمي للمشروعات والمنشآت التجارية، الأمر الذي يؤكد مدى الاهتمام التي توليه اقتصادية دبي بالشركات الجديدة، وحرصها على متابعة واقع الأعمال عن كثب، إضافة إلى تعزيز ثقة الشركات الجديدة والقائمة بواقع الأعمال والحركة التجارية في دبي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news