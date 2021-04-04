«تعاونية الشارقة» تخفض أسعار 20 ألف سلعة في رمضان

المصدر: أحمد الشربيني ■ الشارقة

قال الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الشارقة»، ماجد سالم الجنيد، إن «(التعاونية) رصدت 30 مليون درهم لدعم خفض أسعار أكثر من 20 ألف سلعة غذائية واستهلاكية أساسية، خلال الحملات المخصصة لشهر رمضان المقبل، وبنسب تنزيلات متباينة في 39 منفذاً».

وأشار في تصريحات، أمس، على هامش إطلاق هذه العروض، إلى أن الحملات التخفيضية، تحت اسم «فيض من خير»، لدعم السلع الرمضانية الأساسية، تتضمن أربعة عروض طوال الشهر، إلى جانب العروض التي ستبدأ قبل الشهر الفضيل بأسبوع، بنسب تخفيض 90% على جميع المنتجات الاستهلاكية الأساسية، إضافة إلى عروض عيد الفطر المبارك، لتصل إجمالي العروض الترويجية المخصصة لهذا الشهر إلى ستة عروض. وأضاف الجنيد أن «(التعاونية) طرحت أربعة أنواع من السلال الرمضانية لهذا العام تراوح أسعارها بين 99 و399 درهماً، بنسبة خصومات تبلغ 50% تقريباً، وتتضمن سلعاً أساسية، مثل: الأرز والسكر والطحين والزيوت والعصائر»، وأوضح أن «(التعاونية) عملت ضمن خطط استعداد مبكرة لشهر رمضان، على توفير مخزون كاف من السلع الغذائية التي ستطرح ضمن العروض الرمضانية».

وأضاف أن «(التعاونية) تتوقع زيادة الحركة الشرائية بنسبة 50%، نظراً إلى تعدد وسائل التسوّق، بين التسوّق الإلكتروني، وعبر (واتس أب للأعمال)»، لافتاً إلى أنها حرصت على جاهزية الفروع لاستقبال المتسوّقين خلال رمضان.

وأشار إلى أن «(التعاونية) بدأت في خفض أسعار 15 ألف منتج، وستستمر طوال عام 2021، بمبلغ 25 مليوناً، وذلك ضمن استراتيجيتها في تخفيف الأسعار عن المتسوّقين».

وذكر أن «(التعاونية) تولي أصحاب المزارع المحلية دعماً خاصاً بتسويق منتجاتهم، خصوصاً خلال شهر رمضان، مع إعطاء أولوية العرض للمشروعات الوطنية، وإعفائهم من رسوم التسجيل، وتوفير مركبات خاصة لنقل المحاصيل على حساب (التعاونية)».

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