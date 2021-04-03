«روتانا» تتوقع معدلات إشغال بين 70 و90% خلال إجازة الربيع

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

أكدت «شركة روتانا لإدارة الفنادق» أن السياحة الداخلية شهدت انتعاشاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، متوقعة أن تسجل فنادقها الـ35 فندقاً في السوق الإماراتية، التي تضم 1012 غرفة فندقية، معدلات إشغال تراوح بين 70 و90% خلال إجازة الربيع.

وذكرت الشركة لـ«الإمارات اليوم» أن معظم موظفيها في فنادقها بالإمارات تلقوا جرعتَي اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»، مع اتّباع أعلى معايير الصحة والسلامة وتطبيق جميع الإجراءات الوقائية، مشيرة إلى أنها تتابع عن كثب جميع التوجيهات والتحديثات الحكومية المتعلقة بالجائحة العالمية. وكشفت أنها تخطط لافتتاح ثمانية فنادق جديدة ضمن الأسواق الاستراتيجية، بما فيها السوق الإماراتية، لتضيف هذه المنشآت أكثر من 2650 غرفة فندقية جديدة إلى محفظتها العالمية.

انتعاش ملحوظ

وتفصيلاً، قال الرئيس والمدير التنفيذي لـ«شركة روتانا لإدارة الفنادق»، غاي هاتشينسون، إن السياحة الداخلية شهدت انتعاشاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، مرجعاً ذلك إلى الحملات الترويجية الحكومية التي أسهمت في تسليط الضوء على أبرز الوجهات السياحية في جميع أنحاء الإمارات.

وأكد أنه كان لتشكيل «مجلس الإمارات للسياحة»، وإطلاق الهوية السياحية الإماراتية الموحدة، وحملة «أجمل شتاء في العالم»، أثر إيجابي في القطاعين السياحي والفندقي، وعزز ذلك من حركة السياحة الداخلية التي تعد رافداً أساسياً للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن معظم المواطنين والمقيمين يفضّلون حالياً قضاء فترة الإجازة في دولة الإمارات، مع استمرار عدم الاستقرار في حركة السياحة العالمية، والإغلاق الجزئي في العديد من دول العالم.

وتابع: «نسعى من جانبنا إلى استقطاب الباحثين عن ملاذ للترفيه خلال فترة إجازة الربيع، وذلك من خلال تقديم الخدمات الفندقية المتنوعة في جميع أنحاء الإمارات، التي تضم غرفاً وأجنحة و فللاً، فضلاً عن مرافق ترفيه واستجمام، وبِرَك سباحة، وشواطئ خاصة، والتي تعززها تجربة تناول طعام استثنائية في مطاعم (روتانا) المتعددة».

توقعات «الإشغال»

توقع هاتشينسون أن تسجل فنادق المجموعة في الدولة معدلات إشغال تراوح بين 70 و90% خلال إجازة الربيع، وأن تسجل المنتجعات الفندقية الشاطئية في أبوظبي معدل إشغال 80%، وفنادق وسط المدينة 75%، أما منتجعات رأس الخيمة والفجيرة فإن من المتوقع أن تسجل بين 85 و90%، وفي دبي 70%.

توسعات المجموعة

وفي ما يتعلق بتوسع «روتانا» في السوقين المحلية والإقليمية، قال هاتشينسون: «لدينا محفظة فنادق متنوعة تشمل علامات: (روتانا للفنادق والمنتجعات)، وفنادق (سنترو من روتانا)، وفنادق ومنتجعات (ريحان من روتانا)، و(أرجان للشقق الفندقية من روتانا)، و(ريزيدنس من روتانا)».

وأضاف: «في ما يخص السوق المحلية، فإننا نواصل خطط توسعنا، إذ افتتحنا، في نوفمبر 2020، فندق (الجداف روتانا) في دبي، وذلك في إطار تعزيز حضور المجموعة في الإمارات، وتطوير قطاع الضيافة في الدولة، وبذلك تدير (روتانا) اليوم في الإمارات 35 فندقاً، تضم مجتمعةً 1012 غرفة فندقية».

وكشف عن إبرام اتفاقية إدارة فندق جديد تحت العلامة الفندقية «روتانا للفنادق والمنتجعات»، يضم 295 غرفة فندقية فاخرة، فيما ينتظر أن يفتتح أبوابه في دبي خلال عام 2023.

محفظة عالمية

أضاف هاتشينسون: «تضم محفظة فنادق المجموعة في العالم 106 فنادق، فيما تدير (روتانا) حالياً 17 ألفاً و806 غرف فندقية في 24 مدينة، عبر 14 دولة في منطقة الخليج والشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا الشرقية»، وقال: «تشمل خطتنا المستدامة لتعزيز حضورنا الإقليمي، خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، افتتاح ثمانية فنادق جديدة ضمن الأسواق الاستراتيجية، تشمل الإمارات والسعودية والبحرين».

وأكد أن هذا التوسع في سوق الضيافة سيضيف أكثر من 2650غرفة فندقية جديدة، لافتاً إلى أن المجموعة ستفتتح في السعودية فندقاً جديداً تحت علامة «ريحان للفنادق والمنتجعات» من فئة خمس نجوم، خلال الربع الثالث من عام 2021، وأوضح أن «روتانا» وقّعت اتفاقية افتتاح فندق جديد في العاصمة البحرينية المنامة تحت علامة: «ذا ريزيدانس من روتانا»، فيما من المقرر افتتاح الفندق في عام 2022، كما ستفتتح فندقاً جديداً في البحرين تحت علامة «أرجان للشقق الفندقية من روتانا» خلال عام 2023.

حملة تلقيح

وحول الإجراءات المتعلقة بحملة التطعيم الخاصة بفيروس كورونا، قال هاتشينسون: «نقدّر التزام حكومة الإمارات بجعل دولة الإمارات المكان الأفضل للمعيشة، من خلال إصدارها لبرنامج التطعيم الوطني الذي أسهم في خفض عدد الإصابات، والحد من انتشار الفيروس».

وأضاف: «استكمالاً للجهود الحكومية، فقد وجّهنا الموظفين بجميع فنادق (روتانا) في الإمارات، بضرورة تلقي اللقاح، لاسيما الإداريين والعاملين في المكاتب الأمامية، وفي أقسام خدمة وتدبير الغرف وفي المطاعم، وقد تلقى فعلاً معظم الموظفين جرعتَي اللقاح، ونحن نتابع عن كثب جميع التوجيهات والتحديثات الحكومية المتعلقة بالجائحة العالمية».

«عالم روتانا الآمن»

أكد الرئيس والمدير التنفيذي لـ«شركة روتانا لإدارة الفنادق»، غاي هاتشينسون، استمرار المجموعة في اتّباع أعلى معايير الصحة والسلامة، وتطبيق جميع الإجراءات الوقائية من خلال برنامجها الخاص «عالم روتانا الآمن»، الذي يركز على جزأين مهمين للنزلاء، هما: تقديم تجربة لا تلامسية طوال فترة إقامتهم، وتعزيز ممارسات التنظيف والتطهير بشكل أكبر، المعتمدة من قبل شركة «إيكولاب» العالمية، المتخصصة في مجال تقنيات وخدمات تكنولوجيا المياه والنظافة والتعقيم والطاقة، مؤكداً أن إجراءات المجموعة تهدف إلى ضمان صحة النزلاء وسلامتهم، وتوفير راحة البال لهم من لحظة الوصول حتى تسجيل الخروج من الفندق.

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