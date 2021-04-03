تجار: تراجع أسعار الذهب يدعم مبيعات «السبائك»

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

تراجعت أسعار الذهب بنهاية الأسبوع الماضي بين 50 فلساً و1.5 درهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة.

وأفاد مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، بأن الانخفاضات السعرية دعمت عودة الطلب بشكل ملحوظ على السبائك الذهبية، خصوصاً مع إقبال متعاملين على الشراء حالياً، تخوفاً من ارتفاع الأسعار، لاسيما أن الحدود السعرية الحالية تعد الأقل مقارنة بمعدلاتها الشهر الماضي، لافتين إلى أن الأسواق شهدت استمرار الطلب على المشغولات الذهبية.

بدورهم، أكد متعاملون أنهم اشتروا قطعاً لسبائك ذهبية لأغراض الادخار والاستثمار، مع التركيز على الأوزان المتوسطة من فئة 20 غراماً.

السبائك الذهبية

وتفصيلاً، قال المتعامل إبراهيم السيد، إنه «اشترى قطعتين من السبائك الذهبية، بوزن 20 غراماً لكل منهما، وذلك بغرض الاستفادة من الأسعار المنخفضة للذهب حالياً، خصوصاً مع توقعات بارتفاعها خلال الفترة المقبلة».

وأشار المتعامل محمد ناصر، إلى أن «أسعار الذهب عند حدود منخفضة خلال الفترة الأخيرة، ما حفزه لشراء أكثر من قطعة للسبائك تراوح أوزانها بين الصغيرة والمتوسطة».

وأضاف المتعامل، أحمد صلاح الدين، أنه «قرر شراء ثلاث قطع من السبائك الذهبية بأوزان متوسطة من فئة 20 غراماً، تخوفاً من ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة».

ارتفاع الأسعار

بدوره، قال مدير محل «مجوهرات حيات»، ديليب دهكان، إن «تخوف عدد من المتعاملين من تحول الأسعار للارتفاع خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى الانخفاضات السعرية الأخيرة من العوامل التي كان لها تأثير في عودة النشاط بنسب كبيرة لشراء السبائك الذهبية، خصوصاً أن الفترة السابقة شهدت حالة من الترقب للمتعاملين في ذلك القطاع»، لافتاً إلى أن «الأسواق شهدت استمرار تحسن الطلب على شراء المشغولات الذهبية».

أغراض الاستثمار

من جهته، قال مدير محل «ريكيش للمجوهرات»، ريكيش داهناك، إن «معظم عمليات الشراء في الفترة الأخيرة تركزت في الطلب على السبائك الذهبية وذلك لأغراض الاستثمار والادخار»، معتبراً أن «الانخفاضات السعرية الأخيرة كان لها عامل نفسي مساعد في تحفيز المتعاملين على الشراء، خصوصاً أن بعض المتعاملين يفضل شراء عدد كبير من القطع، خصوصاً بالنسبة لأهداف الاستثمار»، مضيفاً أن «شراء السبائك تركز في الأوزان المتوسطة، لاسيما لأغراض الادخار والذي أصبح نمطاً شائعاً لعدد كبير من المتعاملين أخيراً».

وأشار مدير المبيعات في شركة «دي دايموند للمجوهرات»، ديليب سوني، إلى أن «الأسواق تشهد حالياً نشاطاً في شراء السبائك والمشغولات، بدعم من الانخفاضات السعرية للذهب وتوجه بعض المتعاملين للاستفادة من الحدود السعرية الحالية تخوفاً من ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، وفقاً لما يتردد في الأسواق اعتماداً على تقارير عالمية».

أسعار الذهب

بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 209.25 دراهم، بانخفاض 1.5 درهم، مقارنة بأسعاره في الأسبوع السابق، فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً مبلغ 196.5 درهماً، بتراجع 1.5 درهم. ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 187.5 درهماً، بانخفاض درهم واحد. كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 160.75 درهماً، بتراجع 50 فلساً.

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