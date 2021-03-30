«طيران الإمارات» تشغل رحلة خاصة طاقمها وركابها من متلقي اللقاح

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «شركة طيران الإمارات» عن عزمها تشغيل رحلة خاصة في الـ10 من أبريل المقبل، تحمل طاقماً وركاباً من متلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك احتفالاً بالتقدم الكبير الذي يسجله برنامج التطعيم في دولة الإمارات.

وأفادت الشركة في بيان أمس، بأن الرحلة «ئي كيه 2021» ستغادر مطار دبي الدولي في الساعة 12 ظهراً، وتحلق في أجواء دولة الإمارات، ثم تعود إلى دبي في الساعة 2:30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

وأوضحت أن الرحلة الفريدة ستسلط الضوء أيضاً على التقدم الذي حققته «طيران الإمارات» في ما يتعلق بتطعيم موظفيها، خصوصاً أفراد أطقم الطائرات، كما سيحظى المسافرون بفرصة تجربة الطائرة «إيرباص A380» المجهزة بمقصورة الدرجة السياحية الممتازة الجديدة، والمقصورات الحديثة في جميع الدرجات، فضلاً عن تجربة جميع خدمات مطار دبي الدولي، ومعاينة أحدث التدابير التي من شأنها مساعدة المسافرين على الاستمتاع برحلة آمنة وسلسة، بما في ذلك التقنية البيومترية وإنهاء الإجراءات من دون تلامس التي باشرت «طيران الإمارات» تطبيقها في مناطق إجراءات السفر وبوابات الصعود إلى الطائرة في مطار دبي الدولي.

ووفقاً لـ«طيران الإمارات»، تتوافر تذاكر الرحلة «ئي كيه 2021» لمواطني دولة الإمارات والمقيمين الذين تلقوا جرعتي التطعيم ضد «كوفيد-19»، عن طريق مكاتب المبيعات ومراكز الاتصال التابعة للشركة، في ما يبلغ سعر التذاكر 1000 درهم للدرجة السياحية، و2000 درهم لدرجة رجال الأعمال.

وأكدت «طيران الإمارات» أنه سيتم التبرع بجميع عائدات الرحلة إلى «مؤسسة طيران الإمارات الخيرية»، وهي منظمة غير ربحية، تهدف إلى رفع مستوى معيشة الأطفال حول العالم من خلال مشروعات في مختلف أنحاء العالم.

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