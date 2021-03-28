الحبتور: قطاع الضيافة في دبي يسير بخُطى ثابتة نحو الانتعاش

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشف مؤسس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة الحبتور»، خلف أحمد الحبتور، أن النتائج التي حققتها المجموعة في الربع الأول من عام 2021 كانت أفضل من المتوقع، بفضل التعافي الذي تشهده دولة الإمارات بعد تفشي جائحة «كوفيد-19».

وقال الحبتور، مستعرضاً وضع قطاع الضيافة والفنادق في دبي، وقطاعات عمل مجموعته، إن «قطاع الضيافة في دبي يسير بخُطى ثابتة نحو الانتعاش»، متوقعاً أن تتفوق النتائج في عام 2021 على تلك التي تحققت في عام 2019.

أفضل من المتوقع

وتفصيلاً، قال مؤسس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة الحبتور»، خلف أحمد الحبتور، إن «النتائج التي حققتها المجموعة في الربع الأول من عام 2021 كانت أفضل من المتوقع، بفضل المعافاة التي تشهدها دولة الإمارات بعد تفشي جائحة (كوفيد-19)».

وأضاف الحبتور أن «المجموعة اتخذت إجراءات في مرحلة مبكرة من عام 2020، كي تتمكّن من الصمود في مواجهة تداعيات الجائحة، التي لاتزال تطال بتأثيراتها أجزاء واسعة من العالم، بما في ذلك الدول الصناعية»، لافتاً إلى أن الجائحة التي تعصف بالعالم فاجأت الجميع، في وقت توقف فيه العمل في عدد كبير من القطاعات حول العالم، أو واجهت الانهيار، لاسيما قطاع السياحة والسفر.

إدارة الأزمة

وتابع: «فشلت بعض الدول الكبرى في العالم في التعامل مع الفيروس ومعالجة آثاره، ولايزال عدد كبير من الدول يتخبط من أجل السيطرة على الجائحة، من خلال فرض إغلاق تلو الآخر، مع ما يخلّفه ذلك من تداعيات جسيمة على العمليات التجارية والمعافاة الاقتصادية».

وأثنى الحبتور على الأسلوب الذي انتهجته حكومة دولة الإمارات في تعاملها مع الأزمة قائلاً: «شكّلت دولة الإمارات نموذجاً يحتذى به منذ البداية، فقد أثبتنا تفوّقنا في إدارة الأزمات»، مشيداً بالجهود الجماعية التي بذلتها الحكومة، وبالاستعداد الذي أظهره المجتمع المحلي لدعم هذه الإجراءات.

قطاع العقارات

وأشار الحبتور، في حديثه عن مجالات العمل المتنوّعة التي تنخرط مجموعته فيها، إلى أن قطاع العقارات في دبي حقّق نمواً قوياً في المبيعات بلغت نسبته 17% في يناير 2021، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق.

وقال: «شهدنا نمواً قوياً في قطاع العقارات، مع تسجيل ارتفاع بنسبة تفوق 300% في حجم المبيعات، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وما يحفّز هذا النمو هو ثقة المستثمرين بالسوق العقارية في دبي، والنوعية العالية للمنتج المعروض»، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من المشترين في الشرق الأوسط وأجزاء من أوروبا والولايات المتحدة، يرى أن دولة الإمارات، لاسيما دبي، توفر بيئة آمنة ومستقرة لكل من يعيش على أرضها.

قطاع الضيافة

وقال الحبتور إن «قطاع الضيافة في الإمارات تمكّن من تحمّل أثر الجائحة، واستعادة مستوى صحي في الأعمال»، مشيراً إلى أن فنادق القطاع سجّلت زيادة مطردة في معدلات الإشغال. وتابع: «أدّت مروتنا وقدرتنا على التكيّف مع احتياجات السوق دوراً أساسياً في نجاحنا».

وأشار إلى تصنيف الإمارات، أخيراً، باعتبارها «الوجهة السياحية الأكثر شعبية لعام 2021»، وذلك في دراسة أجرتها شركة السفريات العالمية (كووني)، التي كشفت أن دولة الإمارات هي الوجهة الأكثر بحثاً لعام 2021 في 11 بلداً.

ولفت الحبتور إلى أن «الطفرة» في أعداد روّاد الفنادق أسهمت في انتعاش معدلات الإشغال في دبي، التي وصلت إلى 71% خلال ديسمبر 2020، وهو أعلى مستوى لها منذ فبراير 2020، فيما راوحت بين 50 و70% خلال الأشهر الثلاثة الماضية في أنحاء الإمارات.

وتابع الحبتور: «صحيح أن الأشخاص لا يأتون من البلدان الخاضعة للإقفال، لكننا نستقبل ضيوفاً من بلدان لايزال السفر مسموحاً فيها، مثل كومنولث الدول المستقلة، وأوروبا الشرقية، والولايات المتحدة».

وأقرّ الحبتور بأنه كان من الصعب رؤية الفنادق تغلق أبوابها في بداية أزمة «كوفيد-19»، وقال: «سعيد بعودة الفنادق إلى الحياة مرة أخرى، ومن أن قطاع الضيافة في دبي يسير بخُطى ثابتة نحو الانتعاش»، متوقعاً أن تتفوق النتائج في عام 2021 على تلك التي تحققت في عام 2019.

شفافية السلطات

وأرجع الحبتور النجاح الذي تحققه دولة الإمارات، إلى أدائها الممتاز في إدارة الأزمات وإلى شفافية السلطات، فضلاً عن التعاون بين القطاعين الخاص والعام، وقال: «بذلنا مجهوداً تعاضدياً، فقد كنا مستعدين للأسوأ، وقد عملنا على التكيّف واستنبطنا أساليب لتجاوز الظروف الشديدة الصعوبة التي عانينا منها، كما بادرنا سريعاً في (مجموعة الحبتور) إلى تنفيذ خطة الاستمرارية في الأعمال، مع التركيز على زيادة الإنتاج الفردي ومراقبة المصروفات».

قطاعات المجموعة

وكشف الحبتور أن القطاعات الأخرى في المجموعة تحقق أداءً جيداً، إذ زادت «شركة دايموندليس لتأجير السيارات» حجم أسطولها بنسبة 24% لتصل إلى أكثر من 10 آلاف مركبة في الفترة من مارس 2020 إلى مارس 2021، فيما بلغت نسبة الاستخدام 90%.

كما أشار إلى النتائج القوية التي حققتها «شركة الحبتور للسيارات»، التي تتناسب مع أرقام ما قبل الجائحة، فضلاً عن زيادة الطلب على التسجيل في «مدرسة الإمارات الدولية» بفرعيها.

وقال الحبتور: «إيماني أقوى من أي وقت مضى، من أن دبي هي ملاذ آمن للمستثمرين والأعمال، وأفتخر بأن أرفع عالياً عَلَم دولتي المبروكة.. الإمارات».

اللقاح والانتعاش العقاري

أشاد مؤسس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة الحبتور»، خلف أحمد الحبتور، بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، لمبادرتها في توزيع اللقاح المضاد لـ«كوفيد-19» على نحو سريع، قائلاً: «تقدم دولة الإمارات أكثر من 120 ألف جرعة من اللقاح يومياً، وجرى حتى تاريخه تقديم أكثر من ثمانية ملايين جرعة لقاح في الدولة، في وقت تتجه فيه الإمارات بخُطى ثابتة، إلى أن تصبح الدولة الأولى في العالم التي تنتهي من تقديم اللقاح إلى جميع سكانها»، مؤكداً أن «هذا أحد الأسباب التي تقف خلف الانتعاش الذي تشهده بعض القطاعات، مثل العقارات والضيافة».

«حبتور للضيافة».. 20% نمواً

أشاد مؤسس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة الحبتور»، خلف أحمد الحبتور، بالإبداع الذي تتمتع به فرق العمل في «حبتور للضيافة»، مؤكداً أنها أعادت ابتكار نهج المبيعات، والبحث عن عروض وفرص لإنعاش السوق من جديد. وقال: «حققت بعض فنادقنا منذ الآن نمواً أكبر بنسبة 20%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي».

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