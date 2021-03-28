«بوكينغ»: نفاد 99% من الغرف الفندقية في 5 مناطق بدبي تزامناً مع عطلة الربيع

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أظهرت بيانات لموقع «بوكينغ دوت كوم» المتخصص في الحجوزات الفندقية، معدلات إشغال عالية للمنشآت الفندقية العاملة في إمارة دبي خلال عطلة الربيع، مشيرة إلى نفاد نسبة تراوح بين 96 و99% من الغرف الفندقية المتاحة على موقعها في فنادق جزيرة «نخلة جميرا»، و«جميرا بيتش ريزيدنس»، و«وسط مدينة دبي»، و«مرسى دبي»، و«الخليج التجاري» خلال أيام نهاية الأسبوع، اعتباراً من بداية أبريل الجاري.

وبحسب البيانات التي رصدتها «الإمارات اليوم»، فقد سجلت السوق الفندقية معدلات مرتفعة للحجوزات على مدار العطلة تخطت 70% في مختلف المناطق، في ما سجلت الفنادق المصنفة من فئة «خمس نجوم» أعلى معدل للحجوزات خلال عطلة الربيع، فضلاً عن الفنادق الشاطئية وتلك المطلة على الساحل، بما في ذلك الفنادق التي تقع في مناطق حيوية على شارع الشيخ زايد ومنطقة البرشاء.

وأظهرت البيانات كذلك ارتفاعاً ملحوظاً في متوسط أسعار الغرف الفندقية خلال العطلة، مقارنة بمستوياتها بدءاً من منتصف فبراير الماضي وحتى الأسبوع الأخير من مارس الجاري، خصوصاً في المنشآت المصنفة من فئة «خمس نجوم»، في ما لجأت فنادق إلى طرح باقات تشمل الإقامة، إلى جانب خدمات الطعام، والمرافق الترفيهية.

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