تجار: «الأسعار المحفزة للشراء» تدعم الطلب على المشغولات الذهبية

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

ارتفعت أسعار الذهب، بنهاية الأسبوع الماضي، بشكل محدود، بين 75 فلساً ودرهمين للغرام من مختلف العيارات مقارنة بأسعارها بنهاية الأسبوع السابق، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة.

وأشار مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن الأسواق شهدت طلباً على المشغولات الذهبية بدعم استمرار الأسعار عند حدود محفزة للشراء، لافتين إلى أن متعاملين يقبلون على الشراء تخوفاً من تحرك الأسعار للارتفاع بمعدلات أكبر خلال الفترة المقبلة.

بدورهم، أفاد متعاملون بأنهم اشتروا مشغولات ذهبية، وقطعاً صغيرة ومتوسطة، للاستفادة من استمرار الذهب عند حدود سعرية منخفضة، مقارنة بأسعار الشهر الماضي.

مشغولات ذهبية

وتفصيلاً، قال المتعامل، محمد بدر، إنه «فضّل شراء قطع من المشغولات الذهبية بمناسبة استعداده للزواج خلال الفترة المقبلة، والتخوف من تسجيل أسعار الذهب معدلات مرتفعة خلال الفترة المقبلة، وفقاً للتوقعات التي تتردد بالأسواق».

وأضاف المتعامل، بشير العباس، أنه «اشترى قطعاً من المشغولات، تركزت في أحجام صغيرة كهدايا لأسرته، للاستفادة من استمرار الأسعار عند حدود منخفضة حالياً».

وأوضحت المتعاملة، سما خالد، أن «الأسعار الحالية محفزة للشراء، ما جعلها تشتري قطعتين من المشغولات»، لافتة إلى أنها «قررت الشراء، تخوفاً من ارتفاع الأسعار بنسب أكبر خلال الفترة المقبلة».

حدود منخفضة

من جهته، أكد مدير محل «دهكان للمجوهرات»، أشوك بويت «استمرار أسعار الذهب عند حدود محفزة للشراء، وذلك على الرغم من الارتفاعات المحدودة أخيراً، لكنها غير مؤثرة في الإقبال على الشراء، ما أسهم في تزايد الإقبال على شراء المشغولات الذهبية، خصوصاً من عيار 21 قيراطاً»، لافتاً إلى أن مناسبة «يوم الأم» انعكست بشكل إيجابي على حركة الشراء قبيل وخلال المناسبة، أو من خلال استمرار الطلب في الأيام التالية لها.

الارتفاعات الأخيرة

بدوره، قال مسؤول المبيعات في محل «مجوهرات أمبريال»، آشوين شوني، إن «الارتفاعات الأخيرة للذهب، بنسب محدودة، لم تكن لها تأثيرات واضحة على الأسواق، لكون الأسعار مازالت عند حدود منخفضة، مقارنة بمعدلاتها الشهر الماضي، ما أسهم بدوره في زيادة الطلب من قبل المتعاملين لشراء هدايا المشغولات، بين أوزان صغيرة أو متوسطة».

من جهته، قال مسؤول المبيعات في محل «ريجي للمجوهرات»، مانجيش باليكرا، إن «عدداً كبيراً من المتعاملين يترقبون المزيد من الانخفاضات السعرية للذهب، لكن مع استمرار الثبات النسبي للأسعار، وبدء التحرك المحدود نحو الارتفاع، توجه متعاملون لشراء مستلزماتهم من المشغولات الذهبية، تخوفاً من ارتفاع الأسعار بمعدلات أكبر خلال الفترة المقبلة».

أسعار الذهب

بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 210.75 دراهم، بارتفاع قيمته درهمان، مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، فيما سجل سعر غرام الذهب عيار 22 قيراطاً 198 درهماً، بزيادة درهمين، ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 188 درهماً، بزيادة درهم واحد، كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 161 درهماً، بزيادة 75 فلساً.

- متعاملون يقبلون على الشراء تخوفاً من ارتفاع الأسعار بمعدلات أكبر خلال الفترة المقبلة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news