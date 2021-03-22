قصــــة برج.. «فيدا ريزيدنس داون تاون».. برج سكني من 57 طابقاً

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

«فيدا ريزيدنس داون تاون» برج سكني في منطقة «داون تاون»، بارتفاع يبلغ 782 قدماً تقريباً، ويتكون من 57 طابقاً فوق مستوى الأرض، وثلاثة طوابق تحت الأرض.

تم تطوير البرج من قبل شركة «إعمار العقارية»، وقد بدأت الأعمال الإنشائية فيه عام 2016 وانتهت في عام 2019.

يوفر البرج ما يزيد على 300 وحدة سكنية تتألف من غرفة وغرفتين وثلاث غرف وصالة، إضافة إلى وحدات «بنتهاوس».

يضم البرج كذلك نادياً رياضياً، وبركة سباحة، وغرفة «ساونا»، و«جاكوزي» ومساحة مخصصة للشواء، ومنطقة مخصصة للعب الأطفال، وحضانة، ومركز إسعاف أولياً، ويبعد خمس دقائق عن «برج خليفة» ومركز تسوّق «دبي مول».

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