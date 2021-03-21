دبي تسجل 3787 صفقة عقارية بـ 7.43 مليارات درهم خلال فبراير

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

وصل إجمالي عدد الصفقات العقارية في دبي خلال فبراير الماضي، إلى 3787 صفقة بقيمة 7.43 مليارات درهم، بنمو نسبته 13.8% من حيث عدد الصفقات، و8.9% من حيث القيمة، مقارنة مع يناير السابق، وذلك وفقاً للنسخة الـ12 من المؤشر الرسمي لأسعار البيع في دبي، الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالتعاون مع شركة «بروبرتي فايندر».

وبحسب بيانات المؤشر الذي يتخذ من عام 2012 سنة الأساس، ومن يناير 2012 شهر الأساس، ومن الربع الأول 2012 ربع الأساس، بلغ إجمالي عدد الصفقات منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية فبراير 7114 صفقة، بقيمة 14.2 مليار درهم.

وأظهرت الإحصاءات التي كشفت عنها «أراضي دبي» في بيان أمس، أن سوق العقارات في دبي تواصل نموها واتجاهها التصاعدي.

نمو

وأشارت البيانات إلى أنه من خلال الاتجاهات الإضافية التي تمت ملاحظتها خلال النصف الثاني من عام 2020، كانت مبايعات السوق الثانوية/‏‏‏الوحدات الجاهزة، أعلى من حيث الحجم، مقارنة بالمبايعات على الخارطة، حيث استمر هذا الاتجاه أيضاً خلال العام الجاري، كما استمر الطلب على السوق الثانوية في النمو، ليسجل فبراير 2021 الرقم القياسي لمعظم معاملات مبيعات السوق الثانوية/‏‏‏الوحدات الجاهزة في شهر واحد على مدار السنوات الثلاث الماضية، متجاوزاً أرقام شهر يناير من العام نفسه.

السوق الثانوية

ووفقاً للبيانات، فإن معاملات السوق الثانوية/‏‏‏الوحدات الجاهزة، استحوذت على 67% من إجمالي المبايعات خلال فبراير 2021، مقابل 33% للمبايعات على الخارطة. وفي ما يتعلق بحجم المعاملات، فقد تعاملت المبايعات على الخارطة مع 1355 عقاراً بقيمة إجمالية بلغت 1.8 مليار درهم، بينما تداولت السوق الثانوية 4114 عقاراً بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 5.3 مليارات درهم.

وبمقارنة تلك الأرقام بشهر يناير 2021، فإن عدد المبايعات على الخارطة ارتفع في فبراير بنسبة 39.9%.

الفلل والشقق

وبحسب «داتا فايندر»، منصة المعلومات والبيانات العقارية التابعة لـ«بروبرتي فايندر»، استحوذت منطقة ند الشبا على 10.3% من إجمالي مبيعات الفلل/‏‏‏«تاون هاوس» في فبراير 2021، تلتها «دبي هيلز إستيت» بنسبة 8.3%، ثم «جرين كوميونتي» بنسبة 8%، ومن ثم «المرابع العربية» بنسبة 4.7%، وأخيراً «دبي لاند» بنسبة 4%.

أمّا بالنسبة للشقق، فقد استحوذت منطقة الخليج التجاري على نسبة 14.9% من إجمالي الشقق، تلتها «مرسى دبي» بنسبة 9%، ثم «قرية جميرا الدائرية» بنسبة 8%، وجاءت بعدها «دبي داون تاون» التي استحوذت على 6.5%، ثم «نخلة جميرا» مستحوذة على 6.2% من الإجمالي.

عمليات البحث

ووفقاً لبيانات الطلب من القاعدة الخاصة بشركة «بروبرتي فايندر»، تركزت عمليات البحث عن الفلل/‏‏‏«تاون هاوس» خلال فبراير 2021 في كل من مناطق «دبي هيلز إستيت»، «المرابع العربية»، «نخلة جميرا»، «مدينة محمد بن راشد» و«داماك هيلز».

وفي ما يتعلق بالشقق خلال الفترة نفسها، فقد كانت أهم مناطق الاهتمام هي «مرسى دبي»، «داون تاون دبي»، «نخلة جميرا»، «الخليج التجاري» و«قرية جميرا الدائرية».

المؤشر الشهري

سجل المؤشر الشهري العام في فبراير الماضي، 1.071 نقطة بسعر قدره مليون و4652، في حين سجل المؤشر الشهري للشقق 1.125 نقطة بسعر 944 ألفاً و982 درهماً، بينما سجل المؤشر الشهري للفلل/‏‏‏«تاون هاوس» 0.924 نقطة بسعر مليون و760 ألفاً و377 درهماً.

• فبراير 2021 شهد أكبر عدد من مبايعات السوق الثانوية في شهر منذ يناير 2017.

• إجمالي الصفقات منذ بداية 2021 وحتى نهاية فبراير بلغ 7114 صفقة.

• %67 من المعاملات للسوق الثانوية.. و33% على الخارطة.

• %14.9 من مبيعات الشقق استحوذت عليها منطقة الخليج التجاري.

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