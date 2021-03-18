"موانئ دبي العالمية" تعلن عن نتائجها المالية لعام 2020

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية اليوم عن نتائجها المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020، وعلى أساس التقارير المعلنة، ارتفعت العائدات بنسبة 11.0% لتصل إلى نحو 8.53 مليار دولار أميركي (نحو 31 مليار درهم)، وزادت الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 0.4% محققة 3.3 مليار دولار أميركي (أكثر من 12 مليار درهم)، مع بلوغ هامش الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نسبة 38.9%.

وبلغت أرباح الفترة للمجموعة بنهاية السنة المالية 2020 نحو 980 مليون دولار أميركي (نحو 3.6 مليارات درهم)، وزاد النقد من الأنشطة التشغيلية بنسبة 17.8% إلى 2.9 مليار دولار أميركي في 2020 (نحو 10.6 مليارات درهم).

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليّم، "يُسعدنا أن أداء محفظتنا كان أفضل من المتوقع، في مثل هذا العام الذي لم يسبق له مثيل، لتحقيق أحجام ثابتة واستقرار الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ونمو التدفق النقدي الحر، مما يمثل إنجازًا رائعًا".

وأضاف: "تفوق أداء مجموعة موانئ دبي العالمية مرة أخرى في القطاع، مما يدل على أننا في المواقع الصحيحة، وسوف يستمر التركيز على بضائع بلد المنشأ والمقصد من أجل تحقيق التوازن الصحيح بين النمو والمرونة".

وتابع: "لقد واصلنا إحراز تقدم في إستراتيجيتنا لتمكين التجارة وتقديم حلول خدمات سلسلة التوريد المتكاملة لمالكي البضائع، وقد ركّزنا جهودنا على بناء قدرات متكاملة وشاملة للعديد من القطاعات. كما أسعدتنا كثيرًا ردود الفعل الإيجابية من مالكي البضائع، ونواصل حاليًا تقديم حلول فعّالة وذكية لعملائنا، وهو ما يبشر بالخير مستقبلًا".

وذكر: "بالنظر إلى المستقبل، سنستمر في أسلوبنا الانتقائي في الاستثمارات الجديدة والتركيز على دمج عمليات الاستحواذ الأخيرة التي قامت بها المجموعة لتعزيز أوجه التآزر واحتواء التكاليف لحماية الربحية وإدارة النفقات الرأسمالية للنمو للحفاظ على التدفق النقدي. وما زلنا ملتزمين بقوة بأهدافنا للرافعة المالية المشتركة لعام 2022 ("موانئ دبي العالمية" و"الموانئ والمناطق الحرة العالمية") لتكون أقل من 4 أضعاف صافي الدين إلى الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (قبل اعتماد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16).

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