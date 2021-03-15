"موانئ دبي العالمية" تنجز أول 10 آلاف حركة في نظام "بوكس باي"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية، بالتعاون في مشروع مشترك يسمى نظام "بوكس باي" مع مجموعة "إس إم إس" الألمانية المتخصصة في مجال الهندسة الصناعية، عن إتمام أول 10 آلاف حركة للحاويات في "بوكس باي" لتخزين الحاويات على المنصات المرتفعة في ميناء جبل علي.



ويؤكد هذا الإنجاز نجاح المنصة التجريبية لهذه التقنية المبتكرة، ويبرهن على امكانية إجراء تغييرات جذرية في طريقة مناولة الحاويات في الموانئ حول العالم.

وتم الانتهاء من بناء منصة الاختبارات العملية التي تستوعب 792 حاوية في يوليو من العام الماضي في محطة الحاويات 4 بميناء جبل علي بدبي.



يشار إلى أن "بوكس باي" نظام آلي حاصل على براءة اختراع لمناولة الحاويات، يعتمد على تخزين الحاويات في طوابق مرتفعة تصل إلى 11 طابقا على أرفف فولاذية.

ويتسم هذا النظام بطاقة استيعابية تتجاوز ثلاثة أضعاف الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات التقليدية، وبالتالي يمكن تقليل مساحة المحطات بما يصل إلى 70%.

وتم تصميم هذا النظام للعمل بشكل آلي والمساعدة على الوصول إلى أي حاوية بشكل فردي دون تحريك الحاويات أخرى.



ويعتمد النظام التقليدي في مناولة الحاويات على تخزين الحاويات في صفوف بعضها فوق بعض، وهو ما يستلزم عادة تحريك الكثير من الحاويات من مكانها من أجل الوصول إلى الحاويات الموجودة على المنصات الأقل ارتفاعا.

وجرى تصميم نظام "بوكس باي" بصورة تسمح بإدارته بالطاقة الكهربائية بشكل كامل، ويمكن تشغيله بالطاقة الشمسية من خلال تركيب الألواح الشمسية فوق سطحه.



وتم تطوير التكنولوجيا المستخدمة في "بوكس باي" في الأصل من قبل مجموعة "إس إم إس" بغرض مناولة اللفائف المعدنية التي يصل وزنها 50 طنا في أرفف بارتفاعٍ يصل إلى 50 مترا.

وسيُعرض هذا النظام على الجمهور في معرض "إكسبو 2020 دبي" خلال أكتوبر المقبل.



وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليّم: "يبرهن إنجاز أول 10 آلاف حركة للحاويات على أن مفهوم نظام (بوكس باي) يعمل على أرض الواقع".

وأضاف: "تتميّز هذه التكنولوجيا بامكانية لإحداث تغيير جوهري في كيفية عمل الموانئ ومحطات الحاويات حول العالم".

وتابع أن "نظام (بوكس باي) يضيف القيمة لعملياتنا ولعملائنا ويؤكد نقاط القوة التي تتمتع بها مجموعة موانئ دبي العالمية كمزود عالمي لحلول اللوجستيات الذكية والمبتكرة".



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