اغلاق شركة زعمت مساعدة المستثمرين في الحصول على جنسية الدولة

المصدر: سامح عوض الله - دبي:

أغلق مفتشون في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، التابع لاقتصادية دبي، مكتب تجاري في الإمارة زعم قدرته على مساعدة رجال الأعمال في الحصول على جنسية دولة الإمارات.

وقالت اقتصادية دبي إن الشركة هي مكتب لخدمات الهجرة حيث يقوم بتضليل المستثمرين، وإيهامهم بإمكانية مساعدتهم في الحصول على جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة بعد المطالبة بدفع 10 آلاف دولار أميركي، مقابل مراجعة طلب الحصول على الجنسية الإماراتية وتقديم المشورة بجاهزية الطلب وتوافقه معالاشتراطات والقوانين بأن لا تقل ثروته عن 100 مليون درهم ومن ثم يمكن للمستثمر أن يتقدم بالطلبللحصول على الجنسية في الجهات المعنية، مما يعد تضليلاً واضحاً حيث أن قانون منح الجنسية لم يحددمبالغ محددة أو آلية تقديم طلبات التجنس.

وكانت الإمارات أعلنت في يناير الماضي عن تعديلات قانونية تجيز منح الجنسية والجواز الإماراتيللمستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم منخلال ترشيح الشخصيات المؤهلة عبر مجلس الوزراء والدواوين المحلية والمجالس التنفيذية.

وأكدت اقتصادية دبي أنها لن تتوانى في اتخاذ إجراءات صارمة تجاه أي مكتب أو منشأة تجارية تستغل هذا الأمر،وتطلب من المقيمين في الدولة ومن المستثمرين والفئات الأخرى توخي الحذر من هذه الممارسات والابلاغعنها بشكل فوري من خلال الاتصال بـ 600545555 أو بارسال ملاحظة عبر تطبيق مستهلك دبي المتوفرعلى متجر ابل وغوغل وهواوي.

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