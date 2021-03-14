قصــــة برج.. «إم بي كي».. برج سكني يحتل الرقم 80 ضمن «الأعلى» في دبي

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعتبر برج «إم بي كي» واحداً من أطول وأشهر الأبراج في منطقة الخليج التجاري، ويحتل المرتبة 80 ضمن المباني الأعلى في إمارة دبي، إذ يبلغ ارتفاعه 200 متر، ويتضمن 59 طابقاً فوق الأرض.

تم تصميم البرج السكني من قبل شركة المهندس عدنان سفاريني، وتم إطلاقه في عام 2006، والانتهاء من أعمال البناء فيه وتسليمه في عام 2010.

يضم البرج شققاً سكنية مكونة من غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم بمساحات تراوح بين 1044 و1927 قدماً مربعة، وتتضمن كل وحدة، غرف نوم كبيرة مع خزائن حائط، ومطبخ مجهز.

تمتاز معظم الوحدات السكنية بإطلالات على المنطقة المحيطة وبرج خليفة، في ما يراوح متوسط القيمة الإيجارية في هذا البرج السكني بين 60 و120 ألف درهم سنوياً.

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