«أنغامي» تدرج أسهمها في «ناسداك نيويورك»

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

أعلنت شركة «أنغامي»، المنصة الرقمية المتخصصة في بث المحتوى، والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً رئيساً لأعمالها، عن إدراج أسهمها في «بورصة ناسداك نيويورك»، من خلال اندماجها مع شركة الاستحواذ المدرجة ذات الأغراض الخاصة «فيستاس ميديا أكويزيشن كومباني إنك».

وقال الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للتكنولوجيا في «أنغامي»، إيلي حبيب، خلال إحاطة إعلامية عن بُعد، أمس، إن الشركة ستدرج أسهمها في «بورصة ناسداك نيويورك»، من خلال اندماجها مع شركة الاستحواذ المدرجة ذات الأغراض الخاصة «فيستاس ميديا أكويزيشن كومباني إنك»، وهي شركة استحواذ ذات أغراض خاصة مطروحة للتداول العام، جمعت مبلغ 100 مليون دولار، في طرحها العام الأولي بأغسطس 2020.

وأضاف أن التقييم المبدئي للشركة المندمجة يصل إلى 220 مليون دولار، أو ما يعادل 2.5 ضعف الإيرادات المتوقعة لعام 2022، متوقعاً استكمال الصفقة خلال الربع الثاني من عام 2021، إذ سيصبح السهم متداولاً في البورصة بحلول يونيو 2021.

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