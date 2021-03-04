«أبوظبي للأوراق المالية» يعتمد آلية التداول على سعر الإغلاق

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن إضافة جلسة التداول على سعر الإغلاق، اعتباراً من الرابع من مارس 2021، لتمكين المستثمرين من تداول الأوراق المالية المدرجة في السوق على سعر الإغلاق، لمدة خمس دقائق في نهاية يوم التداول.

وأفاد السوق في بيان له بأن هذه المبادرة تعتبر جزءاً من استراتيجية «ADX One» التي يعتمدها السوق لتوسيع نطاق خدماته ومنتجاته وتعزيز سيولته.

ووفقاً للبيان، تستمر جلسة التداول على سعر الإغلاق من الساعة 1:55 إلى الساعة 2 ظهراً، وتتيح للمستثمرين تعديل الأوامر بعد المزايدة السعرية ما قبل الإغلاق.

ويمكن لـ«صناع السوق»، وموفري السيولة، استخدام آلية التداول على سعر الإغلاق لحماية مراكزهم، كما سيستفيد من هذه الجلسة مديرو الصناديق الاستثمارية، إذ تفتح لهم مجال بيع وشراء الأوراق المالية في السوق، بناءً على صافي قيمة أصول صناديقهم في نهاية اليوم.

وقال نائب الرئيس التنفيذي بالإنابة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، عبدالله سالم النعيمي، إن دور «أبوظبي للأوراق المالية» يتمثل في ضمان التواصل السلس بين المستثمرين والمصدرين ضمن سوق حيوية.

وأضاف: «نحن بصدد إطلاق مجموعة من المبادرات لتحسين السيولة، وجعل التداول أكثر سهولة وملاءمة انسجاماً مع أفضل الممارسات العالمية»، لافتاً إلى أن المزايدة السعرية ما قبل الإغلاق، تعتبر مهمة لتعزيز السيولة في دورة التداول، وبالتالي فإن التداول على سعر الإغلاق يوفر للمستثمرين مرونة أكبر لتحقيق أهدافهم التكتيكية.

وبحسب البيان، ازدادت سيولة السوق بشكل كبير في عام 2020؛ إذ ارتفعت قيمة الأوراق المالية المتداولة بنسبة 28% لتصل إلى 72.8 مليار درهم. وارتفع عدد المستثمرين الأجانب بنسبة 38%، بينما ارتفعت قيمة الأسهم التي تداولوها بنسبة 6.5% لتصل إلى 62.6 مليار درهم. كما ارتفع حجم تداول المؤسسات بنسبة 35.6%.

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