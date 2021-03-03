«إعمار العقارية» و«إعمار مولز» تعلنان نية الاندماج

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «شركة إعمار العقارية»، و«شركة إعمار مولز»، أن مجلس إدارة كل منهما صوت على تقديم توصية إلى مساهمي كل منهما بدمج كامل أسهم الشركتين.

وأفاد بيان صدر أمس، بأن الاندماج المقترح حظي بتأييد تام وتوصية أعضاء مجلس إدارة كل من «إعمار العقارية» و«إعمار مولز»، ممثلاً من خلال أعضائه المستقلين، والذي سيؤدي إلى تعزيز مكانة «إعمار العقارية» كأكبر شركة عقارية متكاملة ومتنوّعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يضمن تبوؤ كل من الشركتين مكانة استراتيجية تتيح اقتناص الفرص المتاحة في السوق، وتحقيق المزيد من القيمة للمساهمين.

وكجزء من الصفقة، سيتم إعادة تشكيل الأعمال الحالية لـ«شركة إعمار مولز» في شركة تابعة مملوكة بالكامل لـ«شركة إعمار العقارية»، على أن تواصل هذه الشركة التابعة، تطوير وامتلاك محفظة متنوعة من مراكز التسوّق وأصول التجزئة المتميّزة، مع استمرار إدراج «إعمار العقارية» في سوق دبي المالي.

فوائد الاندماج

ويوفّر الاندماج قيمة مقترحة مقنعة لمساهمي كل من «إعمار العقارية» و«إعمار مولز»، إذ من المتوقع أن يحقّق فوائد عدة تتمثل في ترسيخ مكانة «إعمار العقارية» بصفتها أكبر شركة عقارية متكاملة ومتنوعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعزيز الأداء المالي والتشغيلي لـ«شركة إعمار العقارية» من خلال الدمج الكامل (بنسبة 100%) لأرباح «إعمار مولز» وتدفقاتها النقدية، والحد من التقلبات من خلال زيادة نسبة الأرباح المحققة من الأعمال التي تولّد إيرادات مستمرة، فضلاً عن دمج «إعمار مولز» بالكامل في «إعمار العقارية» لتشكل جزءاً من مجموعة أكبر بكثير وأكثر تنوّعاً، مع إعادة تشكيل «إعمار مولز» لتصبح شركة تابعة مملوكة بالكامل، والتي ستستمر في تطوير وامتلاك مجموعة متنوعة من مراكز التسوق وأصول التجزئة المتميزة، بحيث تكون غالبية أرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك مولّدة داخل إمارة دبي.

تحسين الأرباح

كما ينتظر أن يحقق الاندماج تحسين أرباح مساهمي «إعمار مولز» بشكل ملحوظ من خلال تحقيق زيادة ملحوظة في أرباح السهم بعد إتمام الصفقة مباشرةً، والاستفاده من إمكانات النمو طويلة المدى الخاصة بـ«شركة إعمار العقارية»، إضافة إلى تعزيز الوضع المالي القوي لـ«شركة إعمار العقارية» التي تستخدم نسبة متحفظة للقروض مع تعزيز المرونة المالية للمجموعة المندمجة، وتعزيز الوضع الائتماني لشركة إعمار العقارية، وحماية القوة الائتمانية لـ«شركة إعمار مولز» مع توقّع حدوث تأثير محايد على تصنيفاتها الائتمانية الحالية نتيجة الصفقة.

مكانة المجموعة

وأشار البيان كذلك إلى فوائد تتعلق بتبسيط الهيكل التنظيمي لـ«شركة إعمار العقارية»، وتعزيز المرونة العامة، والتوافق الاستراتيجي للمجموعة الموحدة عبر شركاتها الرئيسة، فضلاً عن تعزيز مكانة «إعمار العقارية» في أسواق المال الإقليمية، وزيادة سيولة أسهمها في سوق دبي المالي، مع الحفاظ على إدراجها في مؤشرات الأسهم الدولية.

ومن المتوقع أن يؤدي الاندماج بين «إعمار العقارية» و«إعمار مولز» كذلك إلى تعزيز مكانة المجموعة المندمجة بصفتها شركة عقارية وطنية رائدة، وأن يسهم في مواصلة التطوير المستمر لدبي، لما له من دور جوهري في تحقيق الرؤية الاقتصادية لإمارة دبي ودولة الإمارات.

تبادل الأسهم

سيتم تنفيذ الصفقة المقترحة كاندماج قانوني عن طريق تبادل الأسهم، إذ سيحصل مساهمو «إعمار مولز» (باستثناء إعمار العقارية) على 0.51 سهم من أسهم «إعمار العقارية» مقابل كل سهم من أسهم «إعمار مولز»، بما يمثّل علاوة بنسبة 7.1% على سعر إغلاق «إعمار مولز» في الأول من مارس 2021، وهو آخر يوم تداول قبل هذا الإعلان، وعلاوة بنسبة 11.2% من سعر الصرف الضمني في السوق على أساس متوسط الأسعار المرجح بحجم التداول خلال الشهر الماضي حتى الأول من مارس 2021. ويخضع الاندماج لعدد من الشروط، بما فيها موافقة مساهمي كل من «إعمار العقارية» و«إعمار مولز».

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