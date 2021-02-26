«فلاي دبي» تطلق رحلاتها إلى كلوج نابوكا الرومانية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «فلاي دبي»، إطلاق رحلاتها إلى مدينة «كلوج نابوكا» في رومانيا، حيث ستسير الناقلة رحلاتها إلى هذه الوجهة بواقع رحلتين أسبوعياً بين مطار دبي الدولي ومطار «أفرام إيانكو» الدولي كلوج ابتداءً من 20 مارس المقبل.

وأشارت «فلاي دبي» في بيان أمس، إلى أنها تسير حالياً رحلتين يومياً بين مطار دبي ومطار «هنري كواندا» الدولي في بوخارست، موضحة أنه مع بدء الرحلات إلى «كلوج نابوكا» في مارس، سترفع الناقلة رحلاتها إلى السوق الرومانية إلى 16 رحلة أسبوعياً.

وأفادت بأن الرحلات إلى هذه الوجهة الجديدة ستكون ضمن رحلات الرمز المشترك مع شركة طيران الإمارات، ما يوفر للمسافرين رحلات ربط أكثر سلاسة عبر مطار دبي إلى 155 وجهة بين كل من شبكة «طيران الإمارات» وشبكة «فلاي دبي»، بما في ذلك أستراليا والصين والمحيط الهندي واليابان وجنوب آسيا والولايات المتحدة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«فلاي دبي»، غيث الغيث: «بدأنا عملياتنا للمرة الأولى إلى بوخارست بأربع رحلات أسبوعياً في عام 2012، ومنذ ذلك الحين ضاعفت الناقلة عملياتها إلى أكثر من ثلاث مرات في السوق مع نمو الطلب على حركة التجارة والشحن بين رومانيا والإمارات».

بدوره، قال نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في «فلاي دبي»، جيهون أفندي، إن «خدمة (فلاي دبي) الجديدة، ستتوافر لأكثر من 3.5 ملايين شخص يعيشون ضمن مسافة ساعات قليلة بالسيارة من المطار، ما يوفر الراحة من خلال خطوط الطيران المباشرة إلى دبي».

يشار إلى أن «كلوج نابوكا»، ثاني أكبر مدينة في رومانيا وتتميز بواحد من أكثر الاقتصادات حيوية في البلاد، وهي أكبر مركز للابتكار وفرص الأعمال في إقليم ترانسيلفانيا.

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