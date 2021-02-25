«أبوظبي للاستثمار» يوقع اتفاقات تعاون مع هيئتين حكوميتين في إسرائيل

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

وقّع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقات تعاون جديدة مع اثنتين من الهيئات الحكومية الإسرائيلية.

وأفاد المكتب بأن «استثمر في إسرائيل» تعدّ المؤسسة المسؤولة عن الترويج للاستثمار في إسرائيل، في حين تعتبر «هيئة الابتكار الإسرائيلية» من الهيئات المستقلة التي تروّج للابتكار ودعم النمو الاقتصادي في إسرائيل.

وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد علي الشرفاء، إن «كلاً من تل أبيب وأبوظبي من الروّاد في المنطقة في مجالات التكنولوجيا والأبحاث والتطوير، وهناك فرص كبيرة للتعاون عبر مختلف القطاعات التي تركز على الابتكار، بما في ذلك التكنولوجيا الزراعية والطب الحيوي، والتصنيع المتقدم».

من جانبه، قال وزير الاقتصاد والصناعة في إسرائيل، عمير بيرتس: «يسعدنا دعم اتفاقات التعاون التي وقعتها كل من (استثمر في إسرائيل) و(هيئة الابتكار الإسرائيلية) مع (مكتب أبوظبي للاستثمار)، وواثقون بأن هذه الجهود المشتركة ستعزز من التعاون الاقتصادي بين كل من إسرائيل والإمارات».

بدوره، قال مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، الدكتور طارق بن هندي، إن «أبوظبي تعدّ الوجهة الأبرز والأمثل للشركات والأعمال من مختلف أنحاء العالم، حيث شهدنا استجابة رائعة من الشركات الإسرائيلية، ونجري حالياً مناقشات مع عدد كبير من روّاد الأعمال والشركات الإسرائيلية الناشئة والكبيرة من المهتمين بتأسيس أعمالهم وتوسعتها في إمارة أبوظبي».

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