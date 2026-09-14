خالد بن محمد بن زايد يبحث مع رئيس مجموعة "سيتي جروب" المصرفية تعزيز التعاون

التقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "سيتي جروب" المصرفية العالمية جين فريزر.

وجرى خلال اللقاء بحث فرص تعزيز التعاون في القطاع المصرفي، وتطوير الحلول المالية بما يسهم في تعزيز كفاءة بيئة الأعمال، ودعم النمو المستدام للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

حضر اللقاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي أحمد جاسم الزعابي، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي سيف سعيد غباش.