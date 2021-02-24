275 مليار درهم قيمة التصرفات العقارية في الإمارات خلال 2020

المصدر: أبوظبي - وام



حافظ السوق العقارية في دولة الإمارات على نشاطها خلال العام 2020، رغم الظروف المستجدة التي فرضتها جائحة كورونا على اقتصاديات العالم، مما يؤشر على قدرة القطاع في مواجهة التحديات ومواصلة النمو بنسب تفوق التوقعات.

وتظهر مؤشرات الانتعاش التي شهدتها السوق العقارية الاماراتية في قيمة التصرفات المسجلة خلال العام الماضي والتي بلغت نحو 275 مليار درهم بحسب البيانات المجمعة الصادرة عن الجهات المختصة بتنظيم شؤون القطاع في جميع إمارات الدولة.

وتشمل التصرفات العقارية، بالإضافة الى المبيعات العقارية للأراضي والوحدات السكنية والتجارية والصناعية، كلا من الرهونات والهبات التي جرى توثيقها في دولة الإمارات خلال العام 2020.

وساهمت المحفزات التي أطلقتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية خلال العام الماضي، في استدامة نشاط القطاع العقارية خاصة أن هذه المحفزات تضمنت تسهيلات كبيرة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وبلغت المبيعات العقارية 110.4 مليارات درهم مستحوذة بذلك على نحو 40 % من إجمالي التصرفات العقارية التي شهدتها الدولة خلال العام الماضي، مما يعكس استمرار حركة النشاط في القطاع.

ويتضح من خلال الاحصائيات الرسمية أن قيمة التصرفات العقارية في دبي وابوظبي بلغت 249 مليار درهم، مستحوذة بذلك على 90.5% من إجمالي التصرفات المسجلة في الإمارات خلال العام الماضي.

وكانت التصرفات العقارية في دبي بلغت نحو 175 مليار درهم خلال العام الماضي، منها 72.5 مليار درهم مبيعات عقارية، ووصل عدد المعاملات المنفذة 51 ألفا و414 معاملة، وسط استمرار استقطاب المزيد من المستثمرين المحليين والاجانب للقطاع.

وعلى مستوى السوق العقارية في أبوظبي، فقد بلغت قيمة التصرفات 74 مليار درهم. فيما وصل عدد المعاملات 19 ألف معاملة، بينما بلغت قيمة التصرفات في الشارقة 15.9 مليار درهم، وعدد المعاملات 64 ألفا و459 معاملة، وتوزع باقي مبلغ التصرفات على الإمارات الأخرى.



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