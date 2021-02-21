«بيوت دوت كوم»: عقارات «ديرة» تسجل تبايناً في القيمة الإيجارية

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

أفاد تقرير حديث لموقع «بيوت دوت كوم» بأن منطقة «ديرة» سجلت متوسطات إيجارية متباينة لفئات الـ«استديو»، والشقق المكونة من غرفة وغرفتين، بحسب كل تجمع سكني داخلها، وذلك وفقاً لبيانات آخر 12 شهراً سجلتها محركات البحث داخل الموقع المتخصص بالخدمات العقارية.

وسجلت منطقة «البراحة» أقل متوسط إيجاري في فئة «استديو» بقيمة 19 ألف درهم، في حين وصل متوسط إيجار الوحدة السكنية المكونة من غرفة وصالة في المنطقة نفسها إلى 31 ألف درهم سنوياً، فيما كانت نسبة البحث 15.4%.

بدورها، سجلت منطقة «الرقة» نسبة بحث عن شقق للإيجار تبلغ 23%، فيما بلغ متوسط إيجار «استوديو» 34 ألف درهم سنوياً، ومتوسط إيجار شقة سكنية من غرفة وصالة 51 ألف درهم، ولشقة من غرفتين وصالة 71 ألف درهم سنوياً.

وفي منطقة «المطينة» بلغت نسبة البحث عبر الموقع 17.1%، في وقت بلغ فيه متوسط إيجار «استوديو» 35 ألف درهم سنوياً، مقابل 44 ألف درهم سنوياً لشقة من غرفة وصالة، و63 ألف درهم لشقة من غرفتين وصالة.

في السياق نفسه، حققت منطقة «المرر» نسبة بحث ضمن محرك الموقع بلغت 9.6%، فيما بلغ متوسط القيمة الإيجارية لـ«استوديو» في المنطقة 24 ألف درهم سنوياً، ولشقة مكونة من غرفة وصالة 36 ألف درهم.

أما منطقة «المرقبات» فسجلت نسبة بحث 9.5%، في وقت بلغ فيه متوسط القيمة الإيجارية لـ«استوديو» في المنطقة 38 ألف درهم، ولشقة مكونة من غرفة وصالة 52 ألف درهم، فيما سجلت الشقق المكونة من غرفتين وصالة 65 ألف درهم.

فضلاً عن الشقق السكنية، فإن منطقة «ديرة» وضواحيها، توفر خيار الفلل في مناطق محددة، أبرزها «أبوهيل»، التي بلغ فيها معدل الإيجار السنوي لفيلاً مكونة من ثلاث غرف 80 ألف درهم، في حين سجل متوسط القيمة الإيجارية لفيلا من أربع غرف 125 ألف درهم سنوياً، والفيلا من خمس غرف 253 ألف درهم.

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