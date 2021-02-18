اقتصادية دبي تغلق مكتب سياحة وسفر يبيع فحوص «كورونا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت اقتصادية دبي، بأن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، أغلق مكتب وكيل سياحة وسفر في منطقة الخليج التجاري، يبيع خدمات فحص «كورونا» والترويج لها بشكل حذر عبر تطبيق التراسل الفوري «واتس أب»، ما يعتبر مخالفة صريحة للنشاط التجاري، مشيرة إلى أن بيع خدمات فحوص «كوفيد-19» من اختصاص المنشآت الطبية المرخصة من وزارة الصحة وهيئة الصحة في دبي.

وأوضحت اقتصادية دبي، في بيان، اليوم، أنه بعد ورود ملاحظة من مستهلكة لفريق عمل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك لعدم رضاها عن جودة خدمة الفحص المنزلي لـ«كوفيد-19»، قام فريق الرقابة التجارية بجمع المعلومات الخاصة بمقدم الخدمة وتتبع الآلية المستخدمة بالترويج عن الخدمة، حيث تبين أن مقدم الخدمة مكتب سياحة سفر يستلم طلبات المتعاملين عبر حساب «واتس أب» تجاري، ويطلب من المتعاملين اختيار الموعد المناسب وتعبئة بياناتهم وإرفاق صور الجوازات عبر رابط إلكتروني، ومن ثم الدفع إلكترونياً للخدمة.

وأضافت أنه تم إغلاق المكتب، وتزويد هيئة الصحة بالمعلومات المرتبطة بالمختبرات المتعاونة مع المخالف.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news