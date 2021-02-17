«تجارة وصناعة أبوظبي» توقع اتفاقية تعاون مع «غرفة تل أبيب»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وقّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون مع غرفة تجارة تل أبيب، ممثلة باتحاد غرف التجارة الإسرائيلية، وذلك خلال لقاء افتراضي جمع الطرفين بهدف تعزيز التعاون التجاري في عدد من الجوانب الأساسية المتعلقة بالقطاع الخاص وممارسة الأعمال، بما يسهم في الارتقاء بمجتمعي الأعمال لدى الجانبين.

وأوضحت الغرفة في بيان، أمس، أن بنود الاتفاقية، شملت العمل بشكل ثنائي على الإسهام في بناء جسور التعاون المشترك في القطاعات الاستثمارية الحيوية، ومنها السياحة والتقنية والزراعة، إضافة إلى قطاعات الأعمال الطبية والتكنولوجية والمهن الرقمية، مشيرة إلى أن ذلك سيسهم في زيادة الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص لدى الجانبين.

وأكد رئيس «غرفة أبوظبي»، محمد ثاني الرميثي، أن الغرفة على استعداد تام لتقديم كل الخدمات الممكنة لدفع التعاون التجاري المشترك بين مجتمعي الأعمال في كل من إمارة أبوظبي وتل أبيب، في مختلف القطاعات الاستثمارية المعنية.

وقال إنه «بهذا التعاون الجديد مع غرفة تل أبيب سيعمل الجانبان على زيادة الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص، وتوفير مجالات حيوية لجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتبادل التجارب، وتقديم برامج التدريب اللازمة».

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