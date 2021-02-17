«غرفة أبوظبي» تكرّم الفائزين بجائزة المنشآت الصغيرة والمتوسطة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نظّمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي حفلاً، عبر تقنية الاتصال المرئي، من مقرها، لتكريم الفائزين بالدورة الأولى من جائزة «غرفة أبوظبي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة».

وشهدت الدورة الأولى للجائزة مشاركة 75 مؤسسة من مختلف القطاعات في الدولة، شملت المقاولات والصناعة والتجارة والتجزئة والقطاع الصحي والرياضة والتعليم وتقنية المعلومات والخدمات، وغيرها.

وتم الإعلان عن فوز شركة «لين سكان المتطورة لخدمات خطوط الأنابيب والخزانات» بالجائزة الذهبية، إضافة إلى فوز سبع شركات أخرى بالجائزة الفضية، هي: «أدفنتج سبورتس سيرفسس»، «أركال للاستشارات الهندسية»، مركز «إيمس للتدريب»، «بني ياس لمواد البناء»، «دلما مول»، مطعم قصر الهند، فضلاً عن شركة «ريشيو للمحاسبة والاستشارات المالية».

وقال مدير عام الغرفة، محمد هلال المهيري، إن «قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة يعد قاطرة النمو الاقتصادي في دولة الإمارات»، معرباً عن سعادته بالإقبال الذي شهدته النسخة الأولى من الجائزة.

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