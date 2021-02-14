2.617 مليار درهم صافي أرباح «إعمار» في 2020

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة إعمار العقارية، أمس، عن تحقيق أداء قوي للسنة المالية 2020 بتسجيل إيرادات بلغت 19.71 مليار درهم، وصافي أرباح بقيمة 2.617 مليار درهم.

وأفادت «إعمار» في بيان، بأن إجمالي قيمة المبيعات العقارية وصل إلى 10 مليارات و902 مليون درهم، منها 6.321 مليارات درهم في الإمارات.

وبلغ إجمالي المبيعات المتراكمة عن المشروعات قيد الإنجاز حتى الآن 36 ملياراً و677 مليون درهم، منها 24 ملياراً و738 مليون درهم في الإمارات، على أن يتم احتساب إيراداتها في السنوات المقبلة.

سرعة وتكيف

وقال مؤسّس «إعمار»، محمد العبار، إن «أداءنا خلال عام 2020 كان نتيجة مباشرة لقدرتنا على التحرك بسرعة، والتكيف مع ظروف العمل الجديدة، واستثمار مواردنا الحالية لاغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة».

وأضاف: «نرى عام 2021 حافلاً بالفرص - التقليدية والتكنولوجية - التي ستساعدنا على تحقيق النمو في مجالات وأسواق لم تكن موجودة قبل خمس أو 10 سنوات».

«إعمار مولز»

إلى ذلك، سجلت «إعمار مولز» التي تمتلك «إعمار العقارية» أغلبية أسهمها، إيرادات بلغت 3.508 مليارات درهم في عام 2020، مع تسجيل صافي أرباح بـ704 ملايين درهم.

«نمشي»

بدوره سجّل موقع «نمشي» الإلكتروني، الذي استحوذت عليه «إعمار» بالكامل في عام 2019، إيرادات إجمالية بقيمة 1.316 مليار درهم خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 28% مقارنة بعام 2019.

كما أضافت إيرادات «إعمار» من أعمال الضيافة والترفيه والتأجير التجاري 1.618 مليار درهم إلى إجمالي إيرادات المجموعة.

بدورها، بلغت إيرادات عمليات التطوير العقاري الدولية لشركة إعمار 4.826 مليارات درهم، بزيادة قدرها 10%. وأسهمت هذه العمليات بنسبة 24% من إجمالي إيرادات «إعمار».

«إعمار للتطوير»

سجلت شركة إعمار للتطوير، إيرادات بقيمة 9.758 مليارات درهم، وصافي أرباح بقيمة 1.657 مليار درهم، فيما سجلت مبيعات عقارية بقيمة 6.308 مليارات درهم.

وأكدت الشركة أنها حافظت على التزامها بتسليم المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، إذ تضمّن سجل تسليم المشروعات أكثر من 47 ألف وحدة سكنية في دبي حتى ديسمبر 2020.

ومع احتساب الأسواق الدولية، تكون «إعمار» سلّمت أكثر من 72 ألفاً و100 وحدة سكنية، فيما تطور حالياً ما يزيد على 26 ألف وحدة سكنية في دولة الإمارات، و12 ألف وحدة أخرى في الأسواق الدولية.

وقال مؤسس شركتي «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير»، محمد العبار: «رغم التحديات التي فرضتها جائحة (كورونا)، واصلنا التركيز على إحراز تقدم سريع في جميع مشروعاتنا خلال عام 2020، وهذا يؤكد التزام (إعمار للتطوير) بتسليم المنازل في مواعيدها المقررة ووفقاً لأعلى معايير الجودة».

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