اتحاد غرف التجارة الاسرائيلية ينضم إلى "الجواز اللوجستي العالمي"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

رحّبت مبادرة "الجواز اللوجستي العالمي"، المبادرة الرائدة التي تم إطلاقها لتعزيز الفرص التجارية بين الأسواق النامية، اليوم، بمشاركة إسرائيل في البرنامج، وأقيمت مراسم توقيع الاتفاقية افتراضياً مع اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية، لتصبح إسرائيل بذلك الدولة الـ10 التي تنضم إلى المبادرة بعد الإعلان أخيرا عن انضمام الهند وجنوب أفريقيا وإندونيسيا وغيرها من الدول.

وتهدف مبادرة "الجواز اللوجستي العالمي" إلى تعزيز مرونة اقتصادات الدول الأعضاء من خلال خفض تكاليف الشحن وتقليل وقت العبور عبر أول برنامج ولاء عالمي للشحن.

وحضر مراسم التوقيع على الاتفاقية رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، سلطان أحمد بن سليّم، ونائب رئيس اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية، أمير شاني، إلى جانب عدد من المسؤولين التنفيذيين في الاتحاد.

وقال بن سليّم: "تحظى دبي بمكانة مرموقة كمركز تجاري ضخم يمتاز ببنيته التحتية ذات المستوى العالمي، والتي تسهّل حركة البضائع بين الدول بأسرع الطرق المتاحة، لتوفير الوقت والتكلفة، واليوم، نرحب بانضمام اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية إلى مبادرة الجواز اللوجستي العالمي، سعياً لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين بلدينا وتطويرها".

وأضاف أنه "من خلال هذه الاتفاقية، نتطلع إلى بناء علاقات اقتصادية متبادلة أكثر قوة، والاستفادة من خبراتنا المشتركة لفتح آفاق الفرص التجارية الجديدة بين إسرائيل والعالم عبر دبي، مع تحوّل تل أبيب إلى مركز لوجستي رئيسي".

من جانبه، قال شاني: "إننا سعداء جداً بالانضمام إلى شبكة الجواز اللوجستي العالمي كشريك، ونحن على ثقة بأنّ الأعضاء سيستفيدون بشكل كبير من برنامج الحوافز العالمي لتعزيز فرصهم التجارية".

وأضاف أنه "هذه الشراكة ستتيح للشركات الإسرائيلية إمكانية خفض التكلفة وتعزيز سلسلة التوريد من إسرائيل وإليها باستخدام دبي كمركز لوجستي للأسواق الجديدة، كما سيمكّنها اتفاق أبراهام وروابط إسرائيل بدبي من أن تصبح جهة إقليمية وعالمية وفتح طرق تجارية جديدة وإمكانيات مميزة للتبادل التجاري".

يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين دبي وإسرائيل خلال الفترة بين سبتمبر 2020 ويناير 2021 وصل إلى مليار درهم، وشمل ذلك 6217 طناً من الشحن البحري والجوي بين الجانبين. كما اشتملت الواردات والصادرات الرئيسية على الأجهزة الميكانيكية والطبية والإلكترونية، والشاشات المسطحة والهواتف الذكية، والماس، وقطع غيار المحركات.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news