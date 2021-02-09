15.9 مليار درهم تداولات الشارقة العقارية في 2020

المصدر: أحمد الشربيني - الشارقة

كشفت دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، أن إجمالي قيمة التداولات العقارية في الإمارة بلغ 15.9 مليار درهم خلال العام الماضي، بعدد معاملات وصل إلى 64 ألفاً و459 معاملة بنمو نسبته 5.1%، مقارنة بإجمالي المعاملات في عام 2019.

وقال المدير العام لدائرة التسجيل العقاري في الشارقة، عبدالعزيز أحمد الشامسي، في تصريحات صحافية، أمس، إن التقرير السنوي لحركة التصرفات العقارية في الإمارة خلال عام 2020 أظهر تسجيل معاملات البيع 3773 معاملة، مقارنة بـ3328 معاملة تم تسجيلها عام 2019، بزيادة نسبتها 13.4% وبمساحة إجمالية بلغت 56 مليون قدم مربعة.

الشارقة

وأضاف الشامسي أن مدينة الشارقة استحوذت على النصيب الأكبر من تلك المعاملات، حيث شهد العام الماضي تنوعاً كبيراً في التداول في مختلف أرجاء المدينة، موضحاً أن عدد المناطق التي تم التداول فيها وصل إلى 100 منطقة، من خلال 3292 معاملة بيع بقيمة 4.6 مليارات درهم.

وبين أن مناطق «حوشي»، «الخان»، «النهدة»، «الطي»، «المجاز3»، كانت الأكثر تداولاً بنسبة بلغت 60.4% من إجمالي معاملات البيع في مدينة الشارقة.

خورفكان

وأشار الشامسي إلى أن مدينة خورفكان شهدت بدورها تسجيل 127 معاملة بيع في 15 منطقة بالمدينة، بقيمة وصلت إلى 88 مليون درهم، فيما سجلت مدينة دبا الحصن 36 عملية بيع في خمس مناطق بقيمة 27 مليون درهم، بينما بلغ عدد معاملات البيع في مدينة كلباء 193 معاملة في 28 منطقة بقيمة 92 مليون درهم، في حين وصل عدد معاملات البيع للمنطقة الوسطى إلى 125 معاملة في 40 منطقة مختلفة، بقيمة 108 ملايين درهم.

نوع العقار

وأوضح الشامسي أنه بتصنيف معاملات البيع، حسب نوع العقار، استحوذت العقارات السكنية على الحصة الأكبر من إجمالي العقارات المتداولة خلال عام 2020، إذ جاءت بالمرتبة الأولى بنسبة 75.3%، وتنقسم إلى أراضٍ فضاء سكنية بواقع 1006 عقارات، والشقق السكنية بواقع 901 عقار، ثم أراضٍ مبنية سكنية بواقع 712 عقاراً.

وذكر أن العقارات التجارية حلت ثانية بنسبة 11.1% من إجمالي العقارات المتداولة، تلتها في المرتبة الثالثة العقارات الصناعية بنسبة 10.4%، وفي المرتبة الأخيرة جاءت العقارات الزراعية التي لم تتجاوز نسبة التداول عليها 3.2%.

سندات الملكية

وأفاد الشامسي، بأن عدد معاملات سندات الملكية بلغ 12 ألفاً و248 معاملة خلال العام الماضي، فيما سجلت معاملات عقود البيع المبدئية 4644 معاملة، في حين شهدت معاملات الرهن 2745 معاملة بقيمة 7.3 مليارات درهم، بينما بلغ عدد معاملات شهادات الإفادة عن الأملاك 39 ألفاً و444 معاملة، كما سجلت معاملات التثمين 765 معاملة، وبلغ عدد المعاملات الأخرى 4613 معاملة.

تخفيض الرسوم

ولفت الشامسي إلى أن قرار تخفيض رسوم المشترين العقاريين لغير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من 4% إلى 2% من قيمة البيع، أدى إلى زيادة معاملات البيع للمستثمرين العرب بنسبة نمو وصلت إلى 32.5% بعد بدء تطبيقه العام الماضي.

المستثمرون

قال المدير العام لدائرة التسجيل العقاري في الشارقة، عبدالعزيز أحمد الشامسي، إن إجمالي عدد جنسيات المستثمرين بالقطاع العقاري في الشارقة، بلغ 61 جنسية خلال عام 2020، موضحاً أن المستثمرين الخليجيين بمن فيهم الإماراتيون وصل عددهم إلى 11 ألفاً و230 مستثمراً، حيث بلغ عدد العقارات المتداولة من قبلهم 14 ألفاً و583 عقاراً بقيمة 12.9 مليار درهم، فيما بلغ عدد المستثمرين من الجنسيات الأخرى 2189 مستثمراً، إذ ضخوا ثلاثة مليارات درهم في 2303 عقارات.

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