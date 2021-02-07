أعلى 5 أبراج طلباً لاستئجار المكاتب في «بحيرات جميرا»

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

كشف تقرير حديث لموقع «بيوت دوت كوم» عن خمسة أبراج، ضمن الأكثر بحثاً عن مكاتب في منطقة «أبراج بحيرات جميرا» على طول شارع الشيخ زايد.

ووفقاً للتقرير، الذي اطلعت «الإمارات اليوم» عليه، تصدر «جميرا بيزنس سنتر» القائمة، يليه برج «مركز مزايا للأعمال»، ثم «خور جميرا X2»، وبرج «الماس»، وبرج «بريتوني» على التوالي.

«جميرا بيزنس سنتر»

سجلت أبراج «جميرا بيزنس سنتر» نسبة بحث بلغت 19.7%. ويتألف المشروع من خمسة أبراج متوسطة الارتفاع، تضم عدداً كبيراً من المساحات المكتبة المختلفة، فضلاً عن مرافق مميزة، مثل مواقف سيارات متعددة، ومحال تجارية.

وبلغ متوسط كلفة مكتب للإيجار في هذه الأبراج نحو 96 ألف درهم سنوياً، وبالتالي فهي مناسبة لبدء تأسيس الأعمال في المناطق الحرة بدبي.

«مزايا للأعمال»

حلّ برج «مركز مزايا للأعمال»، بالمركز الثاني، بنسبة بحث بلغت 19.2%، في حين بلغ متوسط الإيجار السنوي 69 ألف درهم.

ويتألف المركز من ثلاثة أبراج توفر وحدات مكتبية حديثة، ومراكز أعمال، وقاعات اجتماعات ومحال تجارية، ومرافق ترفيهية، فيما يتألف كل برج من 45 طابقاً بارتفاع 180 متراً.

وتتضمن مرافق هذا المشروع مقاهي مطلة على الواجهة البحرية، ومطاعم، ومسارات مشي مظللة، ومحال سوبرماركت، فضلاً عن مواقف سيارات مصممة بشكل احترافي.

«خور جميرا X2»

بدوره، جاء برج «خور جميرا X2» في المركز الثالث بنسبة بحث عن مكاتب للإيجار بلغت 9.6%، في وقت يبلغ فيه معدل الإيجار السنوي 55 ألف درهم.

ويتألف البرج من 47 طابقاً بارتفاع 218 متراً، ويحتل المركز الـ119 بين أطول مباني الشرق الأوسط، والمركز الـ82 بين أطول مباني دولة الإمارات. ويشتمل البرج على خمسة مصاعد عالية السرعة، ما يضمن سهولة تنقل الأفراد، إضافة إلى عدد كبير من المرافق، أبرزها نادٍ للياقة البدنية ومحال سوبرماركت.

برج «الماس»

حل برج «الماس» بالمركز الرابع، بنسبة بحث عن مكاتب للإيجار بلغت 8%، مع ارتفاع متوسط الإيجار السنوي للمكاتب داخل البرج، لتصل إلى 190 ألف درهم. ويتميز البرج بتصميم أنيق وراقٍ، ويعتبر واحداً من أكثر أبراج دبي روعةً، ناهيك عن ارتفاعه البالغ 360 متراً، إذ يتكون من 68 طابقاً، منها خمسة طوابق سفلية مواقف للسيارات. ويتميز البرج بمرافق داخلية حديثة الطراز، وبموقعه الاستراتيجي القريب من محطات المترو.

برج «بريتوني»

حل برج «بريتوني» بالمركز الخامس، بنسبة بحث بلغت 7.9%، فيما بلغ متوسط الإيجار السنوي للمكاتب في البرج 45 ألف درهم، ما يجعله من أفضل المباني التجارية لاستئجار المكاتب في منطقة «أبراج بحيرات جميرا».

ويشتمل «بريتوني تاور» على 46 طابقاً فوق الأرض، وثلاثة طوابق سفلية لمواقف السيارات، ليحتل بذلك المرتبة الـ83 في قائمة أطول المباني بدبي، والمرتبة الـ73 في الشرق الأوسط، ويتصل مباشرةً بشارع الخيل.

ويوفر البرج عدداً كبيراً من المرافق للمستأجرين، مثل: قاعة فعاليات، ونادٍ رياضي، إضافة إلى بركة سباحة، ومنطقة للعب الأطفال، فضلاً عن خدمات الأمن المتوافرة على مدار الساعة.

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