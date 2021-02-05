رجاء عيسى القرق تتصدر قائمة «فوربس الشرق الأوسط» لأقوى سيدات الأعمال بالمنطقة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت «فوربس الشرق الأوسط» عن قائمتها السنوية «أقوى سيدات الأعمال في الشرق الأوسط» لتسلط الضوء على 50 سيدة أعمال، نجحن في إظهار مرونة وقوة في مواجهة مصاعب غير مسبوقة، سواء في أماكن العمل أو في مجتمعاتهن. وللعام الثاني على التوالي، تصدرت القائمة المدير الإداري لمجموعة عيسى صالح القرق، رجاء عيسى القرق.

وتنحدر سيدات الأعمال في قائمة هذا العام من 19 دولة، يعملن في 16 قطاعاً. فيما تصدرت مصر قائمة الدول الممثلة بواقع ثماني سيدات، تليها الإمارات بواقع سبع سيدات، ثم الأردن والسعودية والكويت والمغرب بأربع سيدات لكل منها.

في حين تصدرت السعودية أول 10 مراكز في القائمة، حيث تحتل أبرز ثلاث سيدات في المملكة مواقع ضمن المراكز الخمسة، الأولى: الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة سامبا المالية، رانيا نشار، ورئيس مجلس إدارة السوق المالية السعودية «تداول»، سارة السحيمي، ورئيس مجلس إدارة بنك «ساب»، لبنى العليان.

كما ظهر في قائمة هذا العام اسمان جديدان: المدير الإداري لشركة (Johnson & Johnson Medical Devices)، مارزينا كوليس، ومديرة الأعمال المؤسسية في الشرق الأوسط وإفريقيا، والمسؤول التنفيذي الأول في شركة «انفسكو دبي»، زينب الكفيشي.

كما برز اسم آخر للمرة الأولى في المراكز الـ10 الأولى، حيث احتلت هناء الرستماني المركز الثالث في قائمة العام، بعد أن حلت في المركز 49 ضمن تصنيف عام 2020.

وأعلن بنك أبوظبي الأول، في أواخر يناير 2021، عن تعيين هناء الرستماني، التي كانت تشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الخاصة بالمجموعة، في منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول. وجاء من بين المراكز الـ10 الأولى، ست سيدات عصاميات، من بينهن الرستماني.

وشغلت 16 سيدة من بين 50 سيدة في القائمة مناصب تنفيذية في قطاع البنوك والخدمات المالية، القطاع الأكثر مشاركة في القائمة. بينما تم تمثيل قطاعات: التجارة الإلكترونية والقانون والتأمين والخدمات اللوجستية، والأدوية والاتصالات، من خلال سيدة واحدة لكل قطاع.

وإضافة إلى إنجازاتهن في العمل، كان للسيدات الممثلات في القائمة خطوات إيجابية في مجتمعاتهن من خلال الأعمال الخيرية، لاسيما في إطار التخفيف من التحديات التي سببتها الجائحة، حيث تعهدت مجموعة «لاندمارك»، التي تترأسها رينوكا جاغتياني، ومنظمتها الخيرية (Jagtiani Foundation) بتقديم نحو أربعة ملايين دولار للمجتمعات المتضررة من المرض في الشرق الأوسط والهند. وكذلك تنازلت «أويسس 500» التي تقودها لمى فوّاز عن مدفوعات الإيجار من جميع الشركات الناشئة المشاركة.

ولإعداد القائمة، اعتمدت «فوربس الشرق الأوسط» بعض المعايير الرئيسة، أهمها: حجم الأعمال وفقاً لمقاييس عدة، فضلاً عن الإنجازات المتحققة خلال العام الماضي، ومبادرات المسؤولية الاجتماعية والمبادرات الاجتماعية الأخرى، سواء للشخص أو للشركة.

قائمة أقوى 10 سيدات أعمال في الشرق الأوسط

1- رجاء عيسى القرق، إماراتية، وتشغل منصب المدير الإداري لمجموعة

عيسى صالح القرق.

2- رينوكا جاغتياني، هندية، وتشغل رئيس مجلس الإدارة والرئيس

التنفيذي لمجموعة «لاندمارك».

3- هناء الرستماني، إماراتية، وتشغل منصب الرئيس التنفيذي

لمجموعة بنك أبوظبي الأول.

4 - رانيا نشار، سعودية، وتشغل منصب مستشار محافظ صندوق

الاستثمارات العامة السعودي.

5- سارة السحيمي، سعودية، وتشغل منصب رئيس مجلس الإدارة في

السوق المالية السعودية «تداول»، والرئيس التنفيذي وعضو مجلس

الإدارة في «الأهلي كابيتال».

6- لبنى العليان، سعودية، وتشغل منصب رئيس مجلس إدارة بنك «ساب».

7- وضحة أحمد الخطيب، كويتية، وتشغل منصب نائب الرئيس

التنفيذي لمصفاة ميناء عبدالله، شركة البترول الوطنية الكويتية.

8- نزهة حيات، مغربية، وتشغل منصب رئيس مجلس الإدارة

والرئيس التنفيذي لدى الهيئة المغربية لسوق «الرساميل».

9- هيك هارمجارت، ألمانية، وتشغل منصب المدير الإداري لمنطقة جنوب

وشرق البحر المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

10- منى يوسف المؤيد، بحرينية، وتشغل منصب المدير الإداري لمجموعة

«يوسف خليل المؤيد وأولاده».

- مصر تصدرت الدول الممثلة في القائمة بواقع 8 سيدات، تليها الإمارات.

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