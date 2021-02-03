الإمارات أكثر الأسواق العالمية نمواً من حيث عائدات السياحة الدولية

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت أحدث بيانات مجمّعة لمنظمة السياحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة، أن دولة الإمارات تقدمت ستة مراكز دفعة واحدة، في إجمالي عائدات السياحة الدولية، لتحلّ بذلك في المركز 12 عالمياً لعام 2019. وأكدت تلك البيانات أن السوق الإماراتية حلّت في المركز الأول من حيث معدل النمو في عائدات السياحة العالمية خلال عام 2019، بعد أن سجلت نحو 112.7 مليار درهم، مقابل نحو 78.5 مليار درهم في العام السابق، بنسبة نمو بلغت 43.5%.

المرتبة الأولى

وتفصيلاً، تقدمت دولة الإمارات ست مراتب دفعة واحدة في إجمالي عائدات السياحة الدولية، لتحلّ بذلك في المركز 12 عالمياً لعام 2019، وفقاً لأحدث البيانات المجمعة لمنظمة السياحة العالمية، التي تعود إلى يناير 2021، مؤكدة أن السوق الإماراتية حلّت في المرتبة الأولى من حيث الأداء في قائمتها، لأكبر 50 سوقاً سياحية حول العالم.

وتغطي عائدات السياحة الدولية جميع المعاملات المتعلقة بالاستهلاك، والإنفاق على السلع والخدمات من قبل الزوار الدوليين، مثل الإقامة، الطعام، الشراب، الوقود، النقل المحلي، الترفيه، والتسوّق.

عائدات السياحة

ووفقاً لبيانات المنظمة التابعة للأمم المتحدة، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد وصل إجمالي حجم عائدات السياحة الدولية للسوق الإماراتية خلال عام 2019 إلى نحو 30.7 مليار دولار (112.7 مليار درهم)، مقابل 21.4 مليار دولار في العام السابق (78.5 مليار درهم)، بنسبة نمو بلغت 43.5%.

وبحسب البيانات، حلّت دولة الإمارات في المركز الأول من حيث معدل النمو في عائدات السياحة العالمية خلال عام 2019، مشيرة إلى أن السوق المحلية سجلت معدلات نمو مستمرة في مختلف مؤشرات الأداء خلال السنوات الماضية.

وتقدمت السوق الإماراتية على أسواق عالمية بارزة في العائدات المسجلة، مثل: الهند، تركيا، هونغ كونغ، كندا، اليونان، سويسرا، روسيا، وغيرها من الأسواق.

كما استحوذت السوق الإماراتية على نحو 34% من إجمالي عائدات السياحة الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2019، بعد أن سجلت المنطقة في الإجمال عائدات بقيمة 90.4 مليار دولار (331.7 مليار درهم).

أسواق المنطقة

إلى ذلك، حلّت السعودية في المركز 27 عالمياً في العائدات السياحية، ضمن قائمة المنظمة، مسجلة 16.4 مليار دولار، تلتها مصر في المركز 31 بعائدات بلغت 13 مليار دولار، فيما سجل لبنان الذي حلّ في المركز 39 نحو 8.6 مليارات دولار، ثم المغرب الذي حلّ في المركز 41 مسجلاً عائدات بقيمة 8.2 مليارات دولار، ثم الأردن في المركز 49 عالمياً بنحو 5.8 مليارات دولار.

خسائر قطاع السفر دولياً

قالت منظمة السياحة العالمية، في أحدث بياناتها، إن السياحة عانت من أكبر أزمة على الإطلاق في عام 2020، في أعقاب حالة طوارئ صحية واجتماعية واقتصادية غير مسبوقة وسط تفشي وباء «كوفيد-19»، مع تراجع أعداد الزوار الدوليين بنسبة 74% في عام 2020 عن العام السابق، جرّاء قيود السفر على نطاق واسع، وانخفاض هائل في الطلب على السفر، لافتة إلى أن الانهيار في قطاع السفر الدولي سبّب خسارة تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار من حيث العائدات.

السوق الإماراتية تستحوذ على 34% من إجمالي عائدات السياحة الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

السياح الدوليون في الإمارات

أظهرت بيانات لمنظمة السياحة العالمية، نشرت أخيراً، أن السوق الإماراتية استقطبت نحو 22.57 مليون زائر دولي خلال عام 2019، مقابل 21.28 مليون زائر في العام السابق عليه، بنسبة نمو بلغت 6%. وسجل الزوار الدوليون في السوق الإماراتية خلال عام 2019 نحو 85 مليون ليلة فندقية، بمعدل 3.7 ليالٍ فندقية للزائر الواحد، مقابل 69.6 مليون ليلة فندقية في العام السابق، وبمعدل 3.2 ليالٍ فندقية للزائر الواحد، بنمو بلغ 22% في إجمالي عدد الليالي الفندقية.

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