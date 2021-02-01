"فلاي دبي للشحن" تحصل على الموافقة لنقل البضائع الخطرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت "فلاي دبي للشحن"، إنجازا جديدا بحصولها على الموافقات التنظيمية لنقل البضائع الخطرة اعتبارًا من اليوم الأول من فبراير 2021.

وحصلت "فلاي دبي للشحن الجوي" على موافقة الهيئة العامة للطيران المدني (GCAA)، والذي يمكّن الناقلة الآن من نقل البضائع الخطرة، إضافة إلى البضائع العامة والبريد السريع والحيوانات الحية والشحنات البريدية العادية والمواد القابلة للتلف والبضائع ذات الأولوية والبضائع الثمينة.

ويعزز التنويع المستمر لمحفظة خدماتها والاستثمار في اعتماد أحدث التقنيات والتدريب وأتمتة النظام التزام "فلاي دبي للشحن" بتزويد عملائها باحدث حلول سلسلة التوريد الفاعلة.

وقال نائب رئيس الشحن في "فلاي دبي"، محمد حسن، إن "أهمية ودور الشحن الجوي برزت في صناعة سلسلة التوريد خلال جائحة (كورونا) لضمان استمرار نقل البضائع الحيوية إلى حيث تشتد الحاجة إليها"، مضيفا: "نواصل الاستثمار في أحدث التقنيات والبحث في فرص تنمية قدرات (فلاي دبي) وتعزيزها".



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