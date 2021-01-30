تجار: تحسّن محدود في مبيعات المشغولات بدعم من استقرار أسعار الذهب

المصدر: أحمد الشربيني ■دبي

سجلت أسعار الذهب بنهاية الأسبوع الماضي استقراراً في مؤشراتها من مختلف العيارات مقارنة بأسعارها بنهاية الأسبوع السابق، بحسب الأسعار المعلنة في دبي والشارقة.

وأشار مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن الاستقرار السعري الذي سجله المعدن الأصفر، أخيراً، دعم تحسن الطلب على مبيعات المشغولات بشكل محدود، مع ترقب البعض لتسجيل انخفاضات بنسب محفزة، متوقعين أن تشهد الأيام المقبلة ارتفاعاً أكبر للمبيعات، وذلك مع تسلم معظم الموظفين رواتبهم، وزيادة الأفواج السياحية خلال ذروة موسم الشتاء.

بدورهم، أفاد متعاملون بأنهم اشتروا هدايا صغيرة ومحدودة من المشغولات، وذلك لارتباطهم بمناسبات أسرية، لافتين إلى أن استمرار الأسعار عند معدلات مرتفعة، رغم استقرارها النسبي أخيراً، حال دون التوسع في الشراء.

شراء الهدايا

وتفصيلاً، قال المتعامل، محمود السيد، إنه اشترى هدية من المشغولات بمناسبة تتعلق بأحد أفراد أسرته، لافتاً إلى أن «استقرار أسعار الذهب من الأمور الإيجابية، لكنها مازالت عند حدود سعرية مرتفعة بشكل عام».

وأضاف المتعامل، عبدالوهاب أحمد، أنه «اضطر لتقليص شراء الهدايا من المشغولات، لاستمرار أسعار الذهب عند معدلات مرتفعة رغم استقرارها النسبي أخيراً».

وأوضح المتعامل، عامر بشار، أنه «يتابع أسعار الذهب بهدف شراء قطعة من الذهب، وأنه اضطر إلى شراء قطعة واحدة من المشغولات، خصوصاً مع اقتراب موعد مناسبة خاصة به».

الاستقرار السعري

بدوره، قال مسؤول المبيعات في محل «ريجي للمجوهرات»، مانجيش باليكرا، إن «الاستقرار السعري للذهب، أخيراً، دعم استمرار الطلب على المشغولات وتحسن المبيعات بصورة محدودة، ومن المتوقع أن ترتفع المبيعات بوتيرة أعلى خلال الأيام المقبلة، خصوصاً مع اكتمال تسلم الموظفين لرواتبهم خلال اليومين المقبلين، إضافة إلى توقع زيادة الأفواج السياحية خلال ذروة موسم الشتاء، لاسيما من دول أوروبية».

من جهته، قال مدير شركة «ريكيش للمجوهرات»، ريكيش داهناك، إن «الأسواق شهدت معدلات تحسن محدودة في المبيعات للمشغولات، تأثراً بالاستقرار السعري، لكنها مازالت تعد محدودة، خصوصاً مع ترقب البعض حدوث انخفاضات سعرية، وبالتالي من المتوقع أن ترتفع المبيعات بنسب أكبر خلال الفترة المقبلة، مع توجه شريحة المترقبين من المتعاملين للشراء، إضافة إلى عدم تسلم بعض المتعاملين للرواتب حتى الآن، وبالتالي ستظهر نتائج أفضل للمبيعات عند تسلم الرواتب».

وأشار مدير المبيعات في محل «دايموند للمجوهرات»، ديليب سوني، إلى أن «الأسواق على الرغم من تسجيلها معدلات تحسن محدودة، مع الاستقرار السعري، إلا أن عدداً كبيراً من التجار يعوّلون على انتعاش المبيعات بنسب أكبر خلال الأيام المقبلة، بما ينهي حالة الهدوء النسبي العام بالأسواق منذ أيام»، لافتاً إلى أن «عدداً كبيراً من المتعاملين يترقبون المزيد من الانخفاضات السعرية، حتى يقبلوا على الشراء بنسب أكبر».

أسعار الذهب

بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 225.25 درهماً، بشكل مماثل لأسعاره في نهاية الأسبوع السابق. فيما سجل سعر غرام الذهب عيار 22 قيراطاً مبلغ 211.5 درهماً. ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 201.75 درهم، كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 173 درهماً.

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