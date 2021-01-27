«زوهو» تتعاون مع «فلات 6 لابز» لتسريع التحول الرقمي للشركات الناشئة في الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «زوهو»، شركة التكنولوجيا التي تتخذ من دبي مقراً، عن دخولها في شراكة استراتيجية مع «فلات 6 لابز» Flat6Labs، مسرّعة الأعمال للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبموجب هذه المبادرة، ستتمكن الشركات الناشئة المرتبطة مع «فلات 6 لابز» في الإمارات، من الاستفادة من الوصول إلى حزمة تطبيقات «زوهو» التجارية.

ويشمل أيضاً «زوهو ون»، وهو عبارة عن مجموعة موحدة قائمة على التخزين السحابي، وتضم أكثر من 45 تطبيقاً لإدارة المبيعات، والتسويق، وإدارة الشؤون المالية، وإدارة الموارد البشرية، وعمليات تجارية أخرى، حيث ستساعد الشراكة الشركات الناشئة في مراحلها الأولى بدولة الإمارات، في التغلّب على عوائق دخول السوق والاستفادة من خطة اعتماد تكنولوجيا فعالة من حيث الكلفة، لتحقيق المرونة الرقمية في عملياتها التجارية.

وقال رئيس شركة «زوهو كورب» في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيدر نظام، إن «المنصة الرقمية المتكاملة، القادرة على ربط وظائف الأعمال بسلاسة، ستصبح ذات أهمية وفائدة أكبر للشركات في عالم ما بعد الوباء، وفي ضوء إقبال العملاء وأصحاب المصلحة الآخرين على الاتصال بالإنترنت على نحو متزايد، فإنه يمكن للأعمال، لاسيما الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم، الاستفادة بشكل كبير من أدوات المشروعات المدعومة بالتقنيات السحابية، التي توفر نشراً سريعاً، وأيضاً قابلية التطور بسلاسة، بالتزامن مع نمو الشركة، وتلتزم (زوهو) من خلال هذه الشراكة مع (فلات 6 لابز)، بتمكين منظومة الشركات الناشئة في الإمارات رقمياً، لإتاحة إمكانات جديدة للنمو والإسهام في تعزيز التنمية الاقتصادية بالمنطقة».

من جهته، قال مدير أول برامج في شركة «فلات 6 لابز البحرين»، صالح عباس: «نحن متحمسون لشراكتنا مع (زوهو كورب)، وللفوائد التي ستوفرها لمحفظتنا من الشركات الناشئة في جميع أنحاء المنطقة، وستزود المجموعة الواسعة من التطبيقات التجارية لدى (زوهو)، مؤسّسي الشركات الناشئة العاملين معنا بالموارد التكنولوجية اللازمة، لتبسيط العمليات التجارية، وتنمية أعمالهم بشكل استراتيجي، ونتطلع قدماً إلى العمل عن كثب مع شريكنا الجديد بمجالات تعاون أخرى في المستقبل».

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