مشروع تحت الإنجاز.. «كراون».. إضافة جديدة إلى أفق وسط دبي

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يقع برج «كراون» السكني، المكون من 44 طابقاً، في منطقة «بوليفارد» الشيخ محمد بن راشد، ويمتاز بإطلالات مباشرة على منطقة وسط مدينة دبي.

ويطور البرج الجديد، الذي يمثل إضافة جديدة إلى أفق وسط دبي المتألق، شركة «إعمار»، فيما تتولى شركة «إل دبليو كيه بارتنرز»، التي تتّخذ من هونغ كونغ مقراً، تصميم البرج الذي يضم 440 شقة سكنية من غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم، وتطلّ جميعها على أبرز معالم دبي وأكثرها جذباً.

ويبعد البرج خطوات قليلة عن أبرز معالم دبي، التي تتضمن برج خليفة و«دبي مول» ونافورة دبي، إلى جانب حديقة البرج و«دبي أوبرا»، بينما يبعد نحو 10 دقائق بالسيارة من مطار دبي الدولي.

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