"دو" تسمح لغير المواطنين التملك حتى نسبة 49% من أسهمها

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أقر مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة التابعة لها العلامة التجارية "دو"، في اجتماع عقده مساء اليوم، السماح لغير مواطني الإمارات سواء شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً بالتملك حتى نسبة 49% من رأس مال الشركة.

وكشفت الشركة، في إفصاح لسوق دبي، اليوم، أن اجتماع مجلس الإدارة أقر أيضاً السماح لمواطني الإمارات سواء شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً بتملك حتى 100% من رأس مال الشركة، فيما أقر اجتماع مجلس الإدارة منع التملك في أسهم الشركة من قبل أي شركة اتصالات سواء محلية أو دولية.

وأعلنت الشركة، عبر الإفصاح لسوق دبي، انه مع مراعاة المساهمين المالكين لنسبة تفوق 5% من رأس مال الشركة في تاريخ إصدار هذا القرار يمنع التملك بصورة مباشرة أو غير مباشرة لأي شخص طبيعي أو اعتباري بنسبة تزيد على 5% من رأس مال الشركة.

وأشارت الشركة في بيان الافصاح أنه ستلغى أية قرارات سابقة تتعارض مع هذا القرار.

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