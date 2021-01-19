53.06 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في جلستين

المصدر: مدحت السويفي – دبي

واصلت أسواق المال المحلية ارتفاعاتها القوية للجلسة الثانية على التوالي، لاسيما في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إذ ارتفع مؤشر السوق بنسبة 3.14%، في جلسة أمس، فيما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1%.

وحققت القيمة السوقية أرباحاً بنحو 31 مليار درهم، كان معظمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الذي سجل مكاسب بقيمة تبلغ 26.74 مليار درهم، مقابل 4.26 مليارات درهم في سوق دبي المالي.

وبلغ إجمالي المكاسب السوقية لكلا السوقين في جلستين فقط 53.06 مليار درهم، حيث سجل السوق في جلسة أول أمس 22.06 مليار درهم، وجلسة اليوم 31 مليار درهم.

ومن جانبه قال محلل مالي، إلى أن الارتفاعات جاءت مدعومة من قطاع الاتصالات، حيث تعقد شركة اتصالات اجتماع غداً لدراسة إمكانية زيادة نسبة تملك الأجانب.

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