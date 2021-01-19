709 ملايين درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس، أكثر من 709 ملايين درهم.

وأفادت الدائرة في بيان، تسجيل 118 مبايعة بقيمة 249.67 مليون درهم، منها 15 مبايعة لأراض بقيمة 41.17 مليون درهم، و103 مبايعات لشقق وفلل بقيمة 208.5 ملايين درهم، فيما سجلت الرهونات 445.93 مليون درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل 11 هبة بقيمة 13.95 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بـ10 ملايين درهم في منطقة الممزر، تلتها مبايعتان في منطقة الحبية الثالثة، الأولى بأربعة ملايين درهم، والثانية بثلاثة ملايين درهم.

وتصدرت «ند الشبا الثالثة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت ست مبايعات بقيمة 15 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها ست مبايعات أيضاً بقيمة 15 مليون درهم، ومنطقة الحبية السادسة بتسجيلها مبايعة واحدة بمليوني درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بـ11 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت «مرسى دبي» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، حيث سجلت 14 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم، تلتها منطقة «البرشاء جنوب الرابعة» بتسجيلها 13 مبايعة بـ10 ملايين درهم.

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