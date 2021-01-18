قبيل الإغلاق.. مؤشر سوق أبوظبي المالي يتداول فوق مستوى 5479 نقطة

المصدر: مدحت السويفي – دبي

قفز مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إلى أعلى مستويات له منذ 20 شهراً.

وبحلول منتصف الجلسة، اخترق المؤشر العام مستويات 5400 نقطة ، وهي النقطة التي لم يخترقها منذ جلسة تعاملات 23 أبريل/نيسان من عام 2019.

وحقق المؤشر ارتفاعات بنسبة 3.79 %، ليصل إلى مستوى 5479.37 نقطة، وسط تداولات بحجم 124.9مليون سهم، بقيمة 663.8 مليون درهم.

وجاءت تلك الارتفاعات بفضل قفزة في سهم أبوظبي الأول بنسبة 6.43 %، متصدرا الأسهم المرتفعة كافة في السوق، ويصل إلى أعلى مستوياته منذ مطلع عام 2020.

وأعلن البنك في إفصاح له عن عن حصة العائلة الحاكمة في الإمارات من رأس المال تمهيداً لرفع وزنه في مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة.

كما حققت أسهم قيادية أخرى صعوداً ملحوظاً دعمت فيه ارتفاعات المؤشر العام للسوق كان على رأسها سهم الدار العقارية الصاعد بنسبة 2.78 %.

وانتعش سهم أبوظبي الإسلامي 2.02 %، وأبوظبي التجاري 1.46 %، فضلاً عن سهم اتصالات 1.46 %.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news