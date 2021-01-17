مشروع تحت الإنجاز.. «عزيزي ريفييرا».. مشروع عملاق يضم 16 ألف وحدة سكنية

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يشتمل مشروع «عزيزي ريفييرا» - بموقعه في «مدينة الشيخ محمد بن راشد»، بالحي الأول ضمن مشروع «ميدان» - على 71 بناية سكنية متوسطة الارتفاع تضم 16 ألف وحدة سكنية، تتنوع بين شقق مكونة من غرفة واحدة، وغرفتين، واستوديو، فضلاً عن حي كامل لتجارة التجزئة، وفندقين من فئتي أربع وخمس نجوم. وحصل مشروع «ريفيرا» على جائزة «المشروع السكني الأفضل للعام»، وذلك ضمن جوائز الابتكار في أعمال البناء وإدارة المرافق، للعام 2020. وتأتي الجائزة تقديراً لعمل الفريق المتميز في المشروع، الذي يضم أكثر من 300 مهندس من ذوي المؤهلات العالية.

ويطل المشروع على «بوليفارد» واسع لمحال التجزئة، إضافة إلى ممشى على القناة، ومطاعم وبوتيكات. ويعد «ريفيرا» أحد أكثر مشروعات «عزيزي» جاذبية، إذ صُمم لإدخال نمط الحياة الفرنسي المتوسطي إلى دبي. وكانت «عزيزي» أعلنت عن استثمارها ما يزيد على 100 مليون درهم في أعمال إنشاء الحدائق وتنسيقها، إضافة إلى عمليات تطوير إضافية لمرحلتي «ريفيرا (1) و(2)».

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