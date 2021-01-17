«سامسونغ» تطلق خدمة الطلب المسبق على «إس 21» في الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت «شركة سامسونغ الخليج للإلكترونيات» خدمة الطلب المسبق أمام المستهلكين في دولة الإمارات، الراغبين بالحصول على هواتف «5G Galaxy S21»، التي تُعد أحدث إضافات الشركة إلى عائلة «غالاكسي إس».

وأفادت الشركة، في بيان لها أمس، بأنه يمكن للمستهلكين في دولة الإمارات التسجيل في خدمة الطلب المسبق، من خلال زيارة متاجر «سامسونغ»، أو عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة، لافتة إلى أن مجموعة الهواتف الجديدة تضم ثلاثة أجهزة، هي: «5G Galaxy S21»، و«Galaxy S21+ 5G»، و«Galaxy S21 Ultra 5G».

وأكدت أنه تم تزويد كل منها بتقنيات وميزات فريدة، تضمن للمستخدمين التفاعل مع العالم المحيط بهم، فضلاً عن تصميم جديد وجريء يتضمن سمات إبداعية وعصرية، وقدرات وإمكانات للكاميرا والفيديو الاحترافية.

وقال رئيس قسم الهواتف المحمولة في «سامسونغ الخليج للإلكترونيات»، عثمان البورا، إن إطلاق خدمة الطلب المسبق على مجموعة هواتف «5G Galaxy S21» يشكل أولى مبادرات الشركة لاستقبال عام 2021، ونتطلع من خلال ذلك إلى منح المتعاملين فرصة امتلاك هواتفهم سريعاً، واستكشاف الميزات والتقنيات الجديدة التي توفرها.

ووفقاً للشركة، فإنه يمكن لمستخدمي هاتفي «5G Galaxy S21»، و«Galaxy S21+ 5G» التقاط الصور بدقة عالية تبلغ 33 ميغابكسل، والفيديوهات بدقة 8K. كما يوفر المعالج الأكثر تقدماً حتى الآن في منظومة أجهزة «غالاكسي» إمكانية تنزيل المحتوى واللعب والبث بسلاسة.

وسيحصل المستهلكون، الذين يتقدمون بطلب مسبق لشراء أحد الهاتفين السابقين، على سماعة «Buds Live» اللاسلكية، وجهاز التعقب «Smart Tag»، مع اشتراك لمدة عام في خدمة الصيانة، بينما سيحصل الذين يتقدمون بطلب مسبق للحصول على هاتف «Galaxy S21 Ultra 5G» على سماعات «Buds Pro» اللاسلكية، وجهاز تعقب، واشتراك لمدة عام في خدمة الصيانة.

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