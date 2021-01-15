«العربية للطيران» تستأنف رحلاتها بين الشارقة والدوحة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «العربية للطيران»، أمس، عن استئناف رحلاتها من مطار الشارقة الدولي إلى العاصمة القطرية الدوحة اعتباراً من 18 يناير الجاري.

وأوضحت الناقلة في بيان أنه يمكن للعملاء حجز رحلاتهم المباشرة عبر الموقع الإلكتروني: (www.airarabia.com)، أو بالتواصل مع مركز خدمة العملاء، أو عبر وكلاء السفر.

وأشارت «العربية للطيران» إلى أنها توفر تغطية عالمية مجانية ضد فيروس «كوفيد-19» لجميع المسافرين على متن رحلاتها، مبينة أن هذه التغطية ستكون مشمولة تلقائياً عند الحجز دون الحاجة إلى إبراز أي وثائق إضافية، وتسري لمدة 31 يوماً تبدأ من تاريخ إقلاع الرحلة، وتشمل النفقات الطبية وتكاليف الحجر الصحي أيضاً.

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